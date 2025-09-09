Климатическо-политическое российское летнее наступление завершилось российским фиаско. Так же завершится российским фиаско любая попытка российского наступления, поскольку недостижимы сами цели войны РФ против Украины – лишение суверенитета и обесценивание любых коллективных обязательств в Европе.

Новая волна российского наступления после отчета российского руководства в Пекине, если она состоится, будет более узкой по направленности, ведь ресурсов в РФ стало меньше, и больше ей в Китае не пообещали. Несмотря ни на что, РФ демонстрирует готовность продолжать войну даже с все меньшим диапазоном возможностей.

Это так потому, что остановка войны будет означать признание российской властью перед самой собой и российским населением того, что уже известно в мире: цели российского нападения на Украину недостижимы. И это с высокой вероятностью будет означать старт московского политического транзита.

Не то чтобы перспектива московского хаоса или еще худшего тела на троне в бункере является ужаснее продолжения войны. Но Китай и США, возможно, еще не решили, что с этим делать.

Впрочем, у них есть три месяца переговоров на фоне замороженной торговой войны. В конце концов не только про обожженные магниты им говорить, можно и о российско-украинской войне.

