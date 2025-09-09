Кліматично-політичний російський літній наступ завершився російським фіаско. Так само завершиться російським фіаско будь-яка спроба російського наступу, оскільки недосяжні самі цілі війни рф проти України – позбавлення суверенітету і знецінення будь-яких колективних зобов’язань в Європі.

Нова хвиля російського наступу після звіту російського керівництва у Пекіні, якщо станеться, буде вужчою за спрямованістю, адже ресурсів у рф стало менше, і більше їй у Китаї не пообіцяли. Попри все, рф демонструє готовність продовжувати війну навіть з дедалі меншим діапазоном можливостей.

Це так тому, що зупинення війни означатиме визнання російською владою перед самою собою і російським населенням того, що вже відомо у світі: цілі російського нападу на Україну недосяжні. І це з високою ймовірністю означатиме старт московського політичного транзиту.

Не те щоб перспектива московського хаосу або ще гіршого тіла на троні в бункері є жахливішою за продовження війни. Але Китай і США, можливо, ще не вирішили, що з цим робити.

Втім, у них є три місяці переговорів на фоні замороженої торговельної війни. Зрештою, не тільки ж про спечені магніти їм говорити, можна і про російсько-українську війну.

