ИИ слушает: как коммуникациям перейти от SEO к GEO-менеджменту
Почему эта тема уже не про завтра, а про вчера
Чаты вроде ChatGPT, Copilot или Gemini давно вышли за рамки "модных приложений". По последним данным агентства Golin, до 90 % B2B-решений сейчас принимаются после консультаций с инструментами на базе больших языковых моделей (LLM). А 67 % поколения Z и миллениалов уже заменили Google на ИИ‑ассистентов — и этот показатель стремительно растёт.
Поиск больше не сводится к подборке ссылок, которые пользователь должен просматривать самостоятельно. Алгоритм мгновенно формирует для вашей аудитории репутационный портрет бренда и сразу выносит вердикт: "доверять" или "сомневаться".
Таким образом, коммуникационщикам уже недостаточно просто заботиться о узнаваемости бренда в медиа. Сегодня критически важно понимать, как именно ИИ "читает" ваш бренд — и какие сообщения или слабые места он выделит в ответах.
В этом контексте на первый план выходит Generative Engine Optimization (GEO) — генеративная оптимизация поиска. Это процесс настройки контента так, чтобы он появлялся в сгенерированных ответах больших языковых моделей и ИИ-систем — таких как ChatGPT, Perplexity, Google AI Overviews, Copilot или Gemini.
Три главные вызова на стыке SEO и GEO
С переходом пользователей от классического поиска к генеративному бренды столкнулись с новой реальностью. То, что ещё вчера работало как безотказная SEO-стратегия, сегодня становится балластом для репутации в ответах ИИ. Вот три ключевых вызова, которые уже сейчас влияют на видимость брендов в генеративной среде.
