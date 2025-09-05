Алгоритм не просто сканирует – он делает выводы

Почему эта тема уже не про завтра, а про вчера

Чаты вроде ChatGPT, Copilot или Gemini давно вышли за рамки "модных приложений". По последним данным агентства Golin, до 90 % B2B-решений сейчас принимаются после консультаций с инструментами на базе больших языковых моделей (LLM). А 67 % поколения Z и миллениалов уже заменили Google на ИИ‑ассистентов — и этот показатель стремительно растёт.

Поиск больше не сводится к подборке ссылок, которые пользователь должен просматривать самостоятельно. Алгоритм мгновенно формирует для вашей аудитории репутационный портрет бренда и сразу выносит вердикт: "доверять" или "сомневаться".

Таким образом, коммуникационщикам уже недостаточно просто заботиться о узнаваемости бренда в медиа. Сегодня критически важно понимать, как именно ИИ "читает" ваш бренд — и какие сообщения или слабые места он выделит в ответах.

В этом контексте на первый план выходит Generative Engine Optimization (GEO) — генеративная оптимизация поиска. Это процесс настройки контента так, чтобы он появлялся в сгенерированных ответах больших языковых моделей и ИИ-систем — таких как ChatGPT, Perplexity, Google AI Overviews, Copilot или Gemini.

Три главные вызова на стыке SEO и GEO

С переходом пользователей от классического поиска к генеративному бренды столкнулись с новой реальностью. То, что ещё вчера работало как безотказная SEO-стратегия, сегодня становится балластом для репутации в ответах ИИ. Вот три ключевых вызова, которые уже сейчас влияют на видимость брендов в генеративной среде.

