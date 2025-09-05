Алгоритм не просто сканує – він робить висновки

Чому ця тема вже не про завтра, а про вчора

Чати на кшталт ChatGPT, Copilot чи Gemini вже давно вийшли за межі "модних застосунків". За останніми даними агенції Golin, до 90 % B2B-рішень нині ухвалюються після консультацій з інструментами на базі великих мовних моделей (LLM). А 67 % покоління Z та міленіалів уже замінили Google на ШІ‑асистентів – і цей показник стрімко зростає.

Пошук більше не зводиться до підбірки посилань, які користувач має самостійно переглянути. Алгоритм миттєво формує для вашої аудиторії репутаційний портрет бренду й одразу дає вердикт: "довіряти" чи "сумніватися".

Тож комунікаційникам вже недостатньо просто дбати про впізнаваність бренду в медіа. Сьогодні критично важливо зрозуміти, як саме ШІ "прочитує" ваш бренд – і які меседжі або слабкі місця підсвітить у відповідях.

У цьому контексті на перший план виходить Generative Engine Optimization (GEO) – генеративна оптимізація пошуку. Це процес налаштування контенту так, щоб він з’являвся в згенерованих відповідях великих мовних моделей та ШІ-систем, як от ChatGPT, Perplexity, Google AI Overviews, Copilot чи Gemini.

Три головні виклики на межі зустрічі SEO та GEO

З переходом користувачів від класичного пошуку до генеративного, бренди опинились перед новою реальністю. Те, що ще вчора працювало як безвідмовна SEO-стратегія, сьогодні стає баластом для репутації у відповідях ШІ. Ось три ключові виклики, які вже зараз впливають на видимість брендів у генеративному середовищі.

