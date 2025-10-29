Она приводит к искажению конкурентных условий. Страны ЕС отменили льготу (в размере 22 евро) еще в 2021 году, США (800 долларов) — в августе 2025 года

Стремительное развитие международной онлайн-торговли

С каждым годом украинцы все больше покупают товары на международных маркетплейсах. В 2023 году таможня оформила 51,9 млн международных почтовых отправлений, в 2024 году — 72,0 млн, за I полугодие 2025 года — 37,7 млн отправлений.

Стоимость таких отправлений, включая те, что были освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость, за три года выросла почти в четыре раза. Если в 2022 году необлагаемый импорт через почтовые отправления составил 22,9 млрд грн, то по итогам 2025 года ожидаемые объемы такого импорта достигнут как минимум 89,2 млрд грн.

При этом 99% почтовых отправлений не подпадают под налогообложение из-за действующей льготы в размере 150 евро.

Влияние льготы в 150 евро на экономику

Освобождение от налогообложения посылок стоимостью до 150 евро превратилось в инструмент уклонения от уплаты НДС и завоза в страну значительного объема товаров. По данным Минфина, в 2024 году в Украину въехало 71,4 млн посылок общей стоимостью более 59,5 млрд грн, 82% из них — товары с китайских маркетплейсов.

В результате импортный товар попадает на внутренний рынок страны без уплаты налога на добавленную стоимость, тогда как отечественные товары продаются по цене, которая этот налог учитывает. При этом одно физическое лицо вполне законно может ежемесячно импортировать без налогообложения товары на сумму 4,5 тыс. евро, а группа из 10 человек — в течение года на десятки миллионов гривен. Такая возможность создает неконкурентные условия для украинских производителей, которые, к сожалению, такой льготы не имеют.

Согласно имеющимся исследованиям, через международные посылки украинцы чаще всего получают одежду, обувь, электронику и аксессуары, косметику, товары для дома, канцтовары, игрушки, материалы для рукоделия и рисования, конструкторы.

Среди крупнейших отправителей посылок — китайские маркетплейсы Temu (13,5 млрд грн за I полугодие 2025 года), AliExpress (4,4 млрд грн за I полугодие 2025 года), китайская логистическая компания Cainiao (4,1 млрд грн за I полугодие 2025 года).

Среднемесячные отправления с маркетплейса Temu в Украину выросли в 8 раз (2024 год по сравнению с 2023-м). Такие темпы роста необлагаемого импорта подрывают внутренние рынки производства собственных товаров.

Подавляющее большинство этих товаров уже производится в Украине — в стране работает 20 тыс. производителей одежды и обуви, 200 производителей игрушек и аксессуаров, сотни производителей товаров для дома.

В итоге страна теряет потенциал для внутреннего производства, поддерживая иностранных производителей.

По итогам 2025 года ожидаемые недопоступления НДС в госбюджет — 17,9 млрд грн, в 2026 году — 27 млрд грн.

Европейский опыт: как работает Import One Stop Shop

До 2021 года в ЕС действовало правило, по которому посылки стоимостью до 22 евро не облагались налогом. Но это привело к масштабным злоупотреблениям: китайские продавцы систематически занижали стоимость товаров, разбивали партии и фактически избегали налогообложения своих товаров. Поэтому Еврокомиссия полностью отменила порог беспошлинного импорта и создала систему Import One Stop Shop (IOSS).

Ее суть проста: иностранный продавец или маркетплейс регистрируется в одной из стран ЕС, удерживает НДС во время покупки и перечисляет его в бюджет страны, где был приобретен товар. Это исключает бюрократию и ручное администрирование. Покупатель видит конечную цену сразу на сайте маркетплейса, а государство получает налоговые поступления.

Решение об обложении всего импорта налогом приняли в этом году и в США: там отменили правило de minimis в $800 из-за роста беспошлинного импорта из Китая. Такой подход позволил защитить местное производство и усилить контроль за качеством товаров.

Что целесообразно реализовать в Украине

Чтобы внедрить модель налогообложения международных посылок, государству необходимо сделать несколько подготовительных шагов: запустить электронную платформу регистрации продавцов — аналог IOSS; провести пилот с крупнейшими маркетплейсами (AliExpress, Temu, Amazon, eBay) для отработки процессов; наладить обмен данными между налоговой, таможней и почтовыми службами.

Таможенная служба должна иметь цифровые инструменты для автоматической обработки данных с международных маркетплейсов, отчетности и платежей.

После этого целесообразно запускать модель налогообложения (IOSS) на весь рынок.

Также власти должны объяснить гражданам, что это не "новое налогообложение", а выравнивание конкурентных условий: все товары импортного и отечественного производства должны быть в равных условиях.

Ожидаемый эффект от отмены льготы на налогообложение посылок:

для бизнеса — выравнивание конкурентных условий;

для бюджета — плюс 27 млрд грн в 2026 году;

для государства в целом — экономическое развитие и интеграция в ЕС.

Почему это решение давно назрело

Отмена льготы на налогообложение международных посылок — это не про дополнительные расходы обычного украинца, это про равные условия торговли для всех участников рынка, защиту внутреннего рынка от импортных товаров, дополнительные поступления в бюджет без увеличения фискального давления на бизнес, это европейские налоговые правила.

Надеемся, что Кабмин и парламент реализуют необходимые изменения в законодательстве в ближайшее время, обеспечив условия для развития украинского производителя.

