Абсолютно мирной жизни не будет. Генерал Буданов выступил на КМЭФ – главные тезисы

Буданов о Викторе Медведчуке ("Есть человек – есть проблема"), ударах по российским НПЗ и экономическом чуде для Украины

Кирилл Буданов на форуме КМЭФ (Фото: Владимир Фомичев/LIGA.net)

Россия из-за войны испытывает серьезные экономические проблемы, а украинские удары по НПЗ больше влияют на ее доходы, чем действие санкций. Но критического уровня все это еще не достигло, заявил на Киевском Международном экономическом форуме начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.



Корреспондент LIGA.net прослушал выступление генерала – вот основные тезисы.

