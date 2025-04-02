Президент США Дональд Трамп пытается добиться быстрой остановки войны в Украине, чтобы выполнить предвыборное обещание. Чтобы принудить Киев к безусловному прекращению огня, он приостанавливал поставки оружия и разведданных – это сработало, Украина согласилась на перемирие.

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А вот Россия Трампу по факту отказала, говоря "да, но" и выдвинув ряд неприемлемых условий. Однако у президента США есть инструменты, как надавить на Москву и заставить Путина к мирному соглашению, – пишет в Foreign Policy сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики Деннис Росс, работавший в сфере нацбезопасности в администрациях президентов Рейгана, Буша-старшего, Клинтона и Обамы.

LIGA.net пересказывает, что это за инструменты, коротко.

Давление на Украину сработало, на Россию – пока нет

США не раз использовали рычаги влияния, чтобы изменить поведение других стран. Для Трампа давление для продвижения интересов Америки – естественно. Теперь он делает это, чтобы покончить с войной в Украине, что назвал своим внешним приоритетом.

Проблема в том, что до сих пор Трамп не хотел давить на Киев и Москву равномерно.

Трамп настаивал на соглашении, по которому США получат доступ на выгодных условиях к украинским редкоземельным минералам. Он фактически приостановил военную и разведывательную помощь Киеву. Это ограничило украинские возможности защищаться от российских ракет и противостоять наступлению россиян в Курской области.

Есть корреляция между приостановкой обмена разведданными США с Украиной и началом уничтожения Россией украинского плацдарма в Курской области, пишет Foreign Policy.

Давление Трампа на более слабую сторону, – особенно на ту, которая зависит от помощи США, – сработало. Хотя Украина поначалу противилась безусловному прекращению огня без гарантий безопасности, она уступила и приняла предложение США. В ответ администрация возобновила военную и разведывательную помощь.

Но с давлением на Россию США пока не справились. Конечно, Владимир Путин не сказал Трампу "нет". Однако это не то же, что сказать "да". Путин заявил, что в принципе поддерживает прекращение огня и выдвинул неприемлемые условия: в частности, чтобы союзники прекратили военную помощь Украине, а украинцы не пополняли армию.

Такие же условия не должны были касаться самих россиян.

Заставив Украину принять временное прекращение огня, Трамп, по словам госсекретаря Марко Рубио, "кинул мяч" на сторону России.

В ответ Путин встал в позу: не согласился на прекращение огня, но был готов, чтобы Россия и Украина прекратили атаки на энергетическую инфраструктуру и в Черном море.

Можно ли это назвать уступкой Путина? Сомнительно. Прежде чем ввести перемирие в Черном море, россияне хотят отменить ряд санкций, включая международные банковские ограничения, и вернуть Россию в глобальную систему SWIFT.

Даже если Путин продавит свои условия, Россия продолжит наступать на земле, захватывая украинские территории, убежден автор. Плюс соглашение может остановить атаки Украины на российскую нефтяную инфраструктуру, наносящие ущерб Москве.

Главный инструмент Трампа в давлении на Путина

Если Трамп хочет достичь мирного соглашения, то в какой-то момент должен быть готов наложить на Путина реальную цену за отказ. На этой неделе он угрожал ввести дополнительные пошлины для покупателей российской нефти. Они, по словам Трампа, могут достигать 50%, что ударят не только по России, но также по покупателям ее нефти – Китаю и Индии.

Однако Трамп пока избегает открытого давления на Путина. Ему легче применить рычаги влияния на президента Владимира Зеленского.

Однако нет сомнений, что у США есть возможности надавить и на Путина.

Россия – уязвимая. Она понесла потери – более 700 000 убитых и раненых, и потеряла значительное количество своих бронетанковых сил. Ее экономика существует в условиях 21% учетной ставки и двузначной инфляции. Она пережила ужасающий "отток мозгов". Ее зависимость от солдат из КНДР, иранских дронов и ракет не являются признаками силы.

Способность Путина поддерживать войну еще год-два не очевидна. Особенно если Трамп даст понять, что следствием отказа будет то, что Штаты максимально удовлетворят военно-экономические нужды Киева. Чем военно устойчивее будет Украина, тем меньше времени будет у Путина, пишет издание.

Если Трамп хочет покончить с войной, ему придется сыграть жестко. Но Путин должен поверить, что США действительно продолжат поддержку Украины в ответ на нежелание Москвы идти на уступки и даже увеличит объемы военной помощи.

Это не тот месседж, который Трамп посылал России. В то же время он угрожал лишь возможными санкциями против России – звучало слишком расплывчато, чтобы быть действительно убедительным аргументом для Путина. А вот большая военная помощь вместе с сигналом, что США поддержат использование замороженных активов РФ на $300 млрд в пользу украинской экономики, могут изменить ситуацию.

Как Трамп может остановить войну – вывод

В таком случае ставки для Путина были бы значительно повышены. То, что российский диктатор может потерять, способно убедить его в том, что следует искать выход.

До сих пор Путин не нуждался в этом. Ирония в том, что если Трамп будет готов применить реальное давление, то должен дать Путину четко понять: поддержка США Киеву не изменится, пока Москва будет откидать приемлемый результат переговоров.

На самом деле Дональд Трамп может остановить эту войну. Для него важно иметь четкую картину приемлемого мира – такого, при котором, например, суверенитет Украины не нарушат, Киев сможет стать членом ЕС, территориальные потери будут скромными, а миротворцы в Украине сделают гарантии безопасности реальными.

Если Россия нарушит любое соглашение, приемлемым ответом стало бы членство Украины в НАТО. В то же время, Трамп может предложить Путину и пряник – отмену санкций, возобновление ведения бизнеса США в России, размораживание российских активов, корректировку размера и расположение ударных сил НАТО.

Трамп может использовать рычаги США в симбиозе с европейцами, контролирующими основную часть замороженных активов России. Однако, чтобы это произошло, ему придется применить давление Америки не только на более слабую, но и на более сильную сторону.