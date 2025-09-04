На встрече в Париже около 30 лидеров коалиции желающих пытались сформировать новые гарантии безопасности для Украины. К обсуждению предложений присоединился и Дональд Трамп. Лишь день назад американский президент передавал "самые теплые поздравления" России, Китаю и Северной Корее, которые, – как понял он, – строят сговор против США.

Президент Владимир Зеленский настаивает, что главная гарантия – сильная украинская армия и оружие. Готовы ли партнеры действовать уже – разбиралась LIGA.net.

Из этого текста вы узнаете:

что за гарантии безопасности подготовила "коалиция желающих";

какие споры есть в коалиции по отправке войск в Украину;

будут ли реальные последствия встречи для войны в Украине.