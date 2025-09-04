Тема дня
Гарантії безпеки будуть. Потім. Про що домовилися лідери "коаліції охочих" і Трамп
На зустрічі у Парижі близько 30 лідерів "коаліції охочих" намагалися сформувати нові гарантії безпеки для України. До обговорення пропозицій доєднався і Дональд Трамп. Лише день тому американський президент передавав "найтепліші вітання" Росії, Китаю та Північній Кореї, які, – як зрозумів він, – будують змову проти США.
Президент Володимир Зеленський наполягає, що головна гарантія – сильна українська армія та допомога зброєю. Чи готові партнери діяти вже – розбиралася LIGA.net.
З цього тексту ви дізнаєтесь:
- що за гарантії безпеки підготувала "коаліція охочих";
- які суперечки є в коаліції щодо відправлення військ в Україну;
- чи будуть реальні наслідки зустрічі для війни в Україні.
