Война косвенно привлекла страны со всего мира – одни помогают Украине, другие делают вид, что предлагают мирные планы, третьи получают из нее выгоду, четвертые отправляют оружие, деньги и солдат России, готовясь к войне у себя.

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Американские аналитики в статье для Foreign Affairs пишут, что Европа, которая веками проектировавшая силу, стала той, на кого проектируют, и в Украине решается судьба будущего мирового порядка. LIGA.net пересказывает коротко.

Фальшивые предложения мира

Вторжение России в Украину стало событием мирового масштаба. Миллионы украинских беженцев убежали в Евросоюз. Цены на горючее и удобрения резко выросли, стимулируя инфляцию в мире. Война нарушила производственные процессы и продажу зерна. Поскольку она скоро пересечет отметку в три года, ее последствия только растут.

Запад якобы настаивает на справедливости украинских военных усилий, недопустимости уступать требованиям России, важности территориальной целостности и суверенитета Украины. Однако на деле поддержка недостаточна и спадает.

Страх эскалации наложил ограничение на виды оружия, которое западные государства дают Киеву, хотя считают войну экзистенциальной для Европы.

Самоограничение Запада открыли двери актерам из-за границ Европы.

"Однако ни одна страна, группа стран или международный институт недостаточно мощны, чтобы навязать прекращение огня в Украине или урегулирование путем переговоров. Но все хотят, чтобы их видели посредниками", – пишет издание.

Многие страны примеряют на себя эту роль. Турция лоббировала гуманитарные коридоры во время осады Мариуполя и помогала в переговорах по Черноморской зерновой инициативе, принимала мирные переговоры между РФ и Украиной в начале войны.

Саудовская Аравия и ОАЭ помогали в обмене пленными. ОАЭ утверждают, что их усилиями было освобождено 2200 пленников. А Саудовская Аравия в августе 2023-го собрала в Джидде около 40 стран (без России), чтобы обсудить принципы прекращения войны.

В Катаре проходили переговоры между Москвой и Киевом о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, утверждает Foreighn Affairs.





Многие другие неевропейские страны, от Китая до Бразилии, презентовали "миротворческие планы". Эта дипломатия примечательна не только тем, что не добилась прогресса, но и масштабом.

Война в Украине привела к экономическим затратам вне Европы. Быть за столом переговоров значит потенциально определять послевоенный экономический и геополитический ландшафт. Это урок Версаля, Ялты и Потсдама после двух мировых войн, когда участники делили добычу. Так что будущее послевоенной Украины имеет значение для всех.

России дают людей и оружие

Если международная дипломатия эфемерна, то помощь российскому ВПК – наглядная. Западные санкции не были направлены на изменение режима в Кремле или даже на изменение цены войны для России. Их смысл заключался в том, чтобы подавить военные усилия Москвы, лишить ее капитала и технологий и дать Киеву длительное преимущество.

"Из-за собственных экономических интересов неевропейские страны подорвали этот подход путем покупки российской нефти и газа, способствуя "обходной" торговле. И спасли Москву. Подбрасывая спасательные веревки экономике РФ, укрепляют ее военную машину".

Даже если укрепление российского ВПК – не цель Бразилии, Индии или Саудовской Аравии. Но, будь приоритетом этих стран поражение России, они действовали бы иначе.

Наиболее значимы страны, которые прямо военно помогают россиянам. Китай дает товары двойного назначения, от станков до чипов, требуемых российским производителям оружия. Это дает Пекину значительные рычаги влияния на войну России.

Иранские дроны Shahed стали весомым фактором в российском терроре (Фото: EPA-EFE/Oleg Petrasyuk)

Иран поставляет боевые дроны, боеприпасы и баллистические ракеты малой дальности. До сих пор продает оружие даже если эскалация с Израилем временно ограничила объемы.

Хотя иранские ракеты еще не попали на поле боя в Украине, Россия стреляет ракетами из КНДР с начала 2024 года. Пхеньян также передал половину тех снарядов, которые сейчас использует Россия. Иран и Северная Корея, которые высмеивались ранее как "изгои мира", теперь активно формируют траекторию конфликта.

"Учитывая важность людей в войне на истощение, применение на поле боя тысяч солдат из КНДР знаменует очередную эскалацию участия неевропейцев".

Хотя Москва и так имеет преимущество в людях, она сожгла в войне уже множество солдат. Путин не желает объявлять новую мобилизацию. Поэтому за два года поступали новости о кубинских, индийских и непальских наемниках, заманенных Россией.

Но отправка корейских сил имеет другой масштаб. У Запада мало инструментов, чтобы остановить Пхеньян, давно изолированный и под санкциями.

Война медленно превратилась в мировую. Для Китая, Ирана и Северной Кореи более глубокое участие в ней помогает подготовиться к собственным войнам, которые они планируют начать. Речь идет не только об ощутимых вкладах России в оборонный потенциал этих стран, чтобы отплатить за помощь, но и об обучении на реальном поле боя – в Украине.

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Китайские стратеги изучают эффективность дронов и систем HIMARS, с которыми гипотетически могут столкнуться в войне за Тайвань. Иран получил захваченные в Украине западные технологии, включая противотанковые и зенитные ракеты, которые может изучать для проектирования своих аналогов или разработки противодействия. КНДР банально учит солдат – Пхеньян не воевал со времен Корейской войны 1950–1953 годов.

"Украина стала лабораторией для неевропейских стран, обдумывающих новые войны", – констатирует издание.

Мировая война возвращается в Европу

Начиная с XVI века Европа преимущественно вела войны за пределами континента. Только за последние несколько десятилетий европейцы воевали в Афганистане и Ираке. До недавнего времени Франция имела войска в Сахеле (регион Африки к югу от Сахары – Ред).

Для НАТО после Второй мировой войны европейская сила за пределами Европы была нужна в холодной войне. Европейцы присоединились к США в Корее и Вьетнаме. Воевали в Ливии в 2011-м. Штаты приветствовали их в борьбе против терроризма и диктаторов.

Украинские войска на полигоне в Донецкой области (Фото: EPA-EFE/24 Mechanized Brigade)

Долгая история проекции власти Европы обусловила мировоззрение западных столиц, что делает почти невозможным представление о том, что Иран или Северная Корея могут определять европейскую безопасность. Теперь то, что когда-то было невозможно, стало реальностью.



Роль неевропейских стран в войне в Украине растет.

Глава МИД Северной Кореи Чхе Сон Хуэй посещает Москву, 1 ноября 2024 года (Фото: EPA-EFE/RUSSIAN FOREIGN MINISTRY PRESS SERVICE)

Иран и КНДР разделяют антизападные настроения России. Многие страны заинтересованы в дальнейшей войне в Украине. И многие из них имеют для этого инструменты.

Если бы Россия качнулась и стала искать выход из войны, страны за пределами Европы могли бы стать важными для дипломатии. В поиске соглашений, приемлемых для Украины, ЕС и США, не очень важно, какая страна станет площадкой или какой план более приемлем.

У Запада есть еще способы ограничить помощь России от Китая, Ирана и КНДР, или увеличить цену за ее оказание. Но лучшая защита от эрозии безопасности Европы – разумная и терпеливая поддержка Украины. Особенно с учетом того, что военная приверженность США Украине, по-видимому, уменьшится во время второго срока Дональда Трампа.