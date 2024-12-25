Премьер Словакии Роберт Фицо совершил внезапный визит в Москву – на встречу с российским диктатором Путиным. По его словам, эта поездка – ответ на намерения Украины с 1 января 2025 года прекратить транзит российского газа в Словакию.

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Формально Фицо ездил в Кремль, чтобы решить вопрос с транзитом. Хотя на самом деле ему стоило делать это в Киеве, а не в Москве. У Словакии нет чрезвычайной ситуации с газом: газохранилища заполнены на 90%, и газоснабжение можно диверсифицировать, говорит LIGA.net словацкий политический аналитик Григорий Месежников.

"На транзите зарабатывает словацкий оператор ГТС – Eustream, а на перепродаже – их крупнейший трейдер SPP. Ежегодный суммарный заработок этих двух компаний от операций с российским газом $1,2 – 1,5 млрд. Это существенные деньги для словаков, поэтому правительство Фицо так за них борется", – объясняет LIGA.net экс-глава Оператора газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) Сергей Макогон.

LIGA.net разбиралась с поездкой Фицо к Путину и последствиями для Украины.

Остаются ли шансы на продолжение транзита

Зеленский в Киеве озвучил Фицо предложение о сохранении транзита российского газа. "Если европейская страна готова получать газ и не платить деньги в Россию до окончания войны – можно подумать", – сказал украинский президент.

Это идею вряд ли можно воспринимать всерьез – Россия не пойдет на прокачку газа без оплаты только для сохранения европейского рынка, объясняет LIGA.net директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Газокомпрессорная станция в селе Мрин, Черниговская область (Фото: EPA/ROMAN PILIPEY)

По его мнению, на это замечание Зеленского не стоит обращать внимания, потому что оно является лишь продолжением центрального тезиса его выступления – Украина не согласится давать инфраструктуру, чтобы Москва зарабатывала на ведение войны. Ежегодно Газпром получает $6,5 млрд на газовом транзите в Европу по украинскому маршруту.

Транзит с 1 января прекратят, заявки на резервирование мощностей украинской ГТС на прокачку газа в Европу отсутствуют – в частности, с точек входа/выхода на границе. Нет и предметных переговоров по продолжению транзита, говорит LIGA.net директор специальных программ научно-технического центра Психея Геннадий Рябцев.

Почему Словакия так заинтересована в маршруте через Украину

В течение 2024 Словакия наиболее активно лоббировала сохранение транзита газа, хотя она не единственный клиент Газпрома в Европе. Но у Австрии и Венгрии, чье правительство тоже дружно с российской диктатурой, есть определенные географические преимущества перед Словакией.

Венгрия будет продолжать потреблять российский газ и после закрытия украинского маршрута – с юга, по Турецкому потоку. Австрия, чья нефтегазовая компания OMV имела контракт с Газпромом на поставку голубого топлива до 2040 года, фактически инициировала его преждевременный разрыв, о чем рассказывала LIGA.net.

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Пойти на этот шаг Вене было проще благодаря своей развитой инфраструктуре. На территории страны, в городе Баумгартен, есть самый большой газовый хаб в Европе. Этим летом правительство страны приняло решение о расширении газопровода TAG, соединяющего Баумгартен с Германией, для уменьшения зависимости от российского газа.

Словакия тоже принимала меры по диверсификации. В ноябре местная нефтегазовая компания SPP договорилась с азербайджанским Socar о пилотных поставках газа через газопроводы TANAP и TAP. По словам словацкой стороны, у нее также есть соглашения с другими альтернативными поставщиками, которые обеспечивают ей запасную подушку в 150% потребления клиентов. Голубое топливо может попадать в Словакию через Турецкий поток и трубопровод, который проходит из Германии через Австрию.

Однако отказ от российского газа может обойтись Братиславе несколько дороже других центральноевропейских стран, которые ближе к источникам альтернативы российскому топливу. По оценкам SPP, полная потеря российского газа и транспортировки из других стран обойдется ей в дополнительные €140 млн в год.

"Словакия более зависима от украинского транзита. К примеру, южный маршрут из Азербайджана в Словакию проходит через Грузию, Турцию, все балканские страны. Каждый оператор ГТС каждой страны берет плату за услуги. Учитывая большой маршрут, логистические расходы значительны. Но, в отличие от Австрии, Словакия до последнего не делала достаточных усилий по диверсификации", – говорит LIGA.net директор по исследований аналитического центра DiXi Group Роман Ницович.

Хотя годовые объемы потребления газа в Словакии, 5 млрд кубометров в год, "не очень серьезны" и "нет никаких проблем" их заместить, говорит в интервью LIGA.net єкс-глава Оператора газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) Сергей Макогон. Он считает, что главная причина высокого интереса Братиславы к сохранению украинского транзита – возможности для собственной финансовой выгоды.

Во-первых, Словакия получает от российского Газпрома средства за резерв мощностей (а это $600-700 млн в год). Во-вторых, зарабатывает большие деньги на последующей перепродаже российского газа другим европейским клиентам.

Абсолютной газовой зависимости Словакии от России и транзита через Украину нет. Но правительство Фицо не провело глубокую диверсификацию. "Он надеялся, что транзит будет продолжаться бесконечно, поэтому сейчас ведет себя непродуктивно", – говорит Месежников. Почему?

Как Фицо превращается во второго Орбана

"Лидеры ЕС знали о моей поездке [к Путину] и ее цели", – заявил словацкий премьер Роберт Фицо, комментируя свой внезапный визит в Москву.

У Фицо есть откровенные симпатии к России и лично Путину, в конце октября он даже участвовал в ток-шоу пропагандистки Ольги Скабеевой. Для Кремля это дополнительный ресурс, потому что он стал уже вторым лидером ЕС и НАТО (после венгерского премьера Виктора Орбана), который действует в интересах Москвы, утверждает Месежников.

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Рассматривать поездку Фицо следует в комплексе с остальными решениями Словакии по Украине и с политикой Орбана – блокирование ими антироссийских санкций, вывод из санкционных списков российских деятелей, фактически лоббирование дальнейшей зависимости Европы от российских энергоресурсов, объясняет LIGA.net аналитик Института и Open Ukraine Виталий Дьячук.

"Если посмотреть на поведение лидеров Венгрии и Словакии в историческом контексте, то это комплекс неполноценности вассала перед российской империей", – говорит Дячук.

Контракт между Украиной и Россией на транзит газа истекает 1 января 2025-го. Премьер Денис Шмигаль в разговоре с Фицо исключил продолжение соглашения с Газпромом, но добавил, что Украина не против транспортировать через ГТС газ, если он будет идти не из РФ.

Справка Евросоюз подготовился к остановке транзита. Доля российского газа в Евросоюзе снизилась до 6%, а идущего через Украину российского газа – до 4%. Евросоюз подготовился к остановке транзита. Доля российского газа в Евросоюзе снизилась до 6%, а идущего через Украину российского газа – до 4%.

Причина поведения Фицо – не отсутствие альтернатив, а в векторе Словакии, считает Дячук. Модель правления предполагает доступ к власти только привилегированной группы политиков. Настоящая демократия для него – угроза. Отсюда и выбор союзников.

Орбан и Фицо – с самого начала пророссийские, говорит Месежников.

Фицо приехал 22 декабря в Путин в Москву (Фото: EPA-EFE/GAVRIIL GRIGOROV)

Зеленский осудил Фицо за встречу с Путиным – заявил, что Москва дает ему "значительные скидки", но они не бесплатны – за них России платят суверенитетом или теневыми схемами: "Это должно заинтересовать словацкие правоохранительные органы и спецслужбы".

По его словам, лидеры стран ЕС уже отметили, что Фицо не хочет участвовать в совместной европейской работе над энергетической независимостью или искать замену российскому газу, а наоборот – хочет помочь Путину зарабатывать деньги для финансирования войны и ослабить Европу. "Фицо отказался от компенсаций, которые облегчили бы переходный период и помогли избавиться от зависимости. Он заинтересован в российском газе, стоимость которого составляет $500 млн в год", – заявил Зеленский.

Если на ситуацию посмотреть с точки зрения Фицо, то чтобы удержаться у власти и занимать дальше нишу в европейском политикуме, ему нужно цепляться за союзников, которых у него в ЕС один – Орбан, говорит Дячук. Здесь дело не в попытке экономии на транзите газа для Словакии. Именно поэтому предложение Зеленского о €500 млн компенсации за прекращение транзита так возмутило Фицо. Альтернатива российскому газу есть и была все годы.

Личный фактор. Фицо боится за свою жизнь

Рейтинг популярности Фицо в начале ноября опустился до 32% по сравнению с 45% в июне. Главенствующая партия Smer-SD, которую он возглавляет, потеряла первенство с рейтингом 21,9%, уступив проевропейскому оппозиционному движению Прогрессивная Словакия, имеющему 22,6%. Еще одна партия коалиции, Hlas-SD, имеет третье место с 12,8%.

"Правительственная коалиция в Словакии такая шаткая, что даже застрявание в пробке одного депутата способно привести к коллапсу в Национальном совете. К этому привело сосредоточение усилий ее членов не на благосостоянии и развитии страны, а на желании максимально сконцентрировать власть", – считает Дячук.

Поддержка Фицо тает. Это не Орбан в годы величия, когда рейтинги доходили до 50%, говорит Месежников. Его действия зависят от ситуации в правительственной коалиции – а там разлад. Но не исключено, что правительство продержится еще три года – до очередных выборов.

После поездки в Путин в понедельник перед зданием правительства в Братиславе прошли протесты, в которых приняли участие бывшие премьеры Игорь Матович и Эдуард Гегер, оппозиция и украинские беженцы. Участники планируют подать на Фицо жалобу в генпрокуратуру. По их мнению, Фицо мог нарушить закон, потому что сотрудничает с агрессором.

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Словацкий аналитик говорит, что Фицо изменился после покушения на него 15 мая. Тогда в словацкого премьера дважды попал из пистолета с близкого расстояния 71-летний писатель Юрай Цинтула, объяснивший действия несогласием с политикой правительства.

"После покушения и выздоровления Фицо озлобился. Уверен, что его все хотят убить или устранить политически. Чувствует, что дела обстоят плохо во многих сферах. После поездки в Москву все оппозиционные силы раскритиковали Фицо – называли предателем, полезным идиотом, позором страны. Был протест на несколько тысяч человек возле здания правительства в Братиславе", – говорит Месежников.

Прозападная часть словаков критически относится к Фицо, потому что он вытягивает страну из западного мира, ломает систему правого государства, антикоррупционные органы, способствует организованной преступности, объясняет аналитик из Словакии. Его люди фигурируют в уголовных делах, напоминает Месежников. Сам Фицо был обвинен в трех уголовных преступлениях, но генпрокурор закрыл дела. Но пока он не предпринимает откровенно антидемократических действий, ограничений прав человека или гражданских свобод.

Способна ли Словакия отомстить Украине

Транслируя под выгодным ракурсом нежелание Украины продлить транзит газа в Словакию, Фицо провоцирует своих избирателей на радикализацию отношения к Украине. Мол, Зеленский не только не хочет прекращения войны, но и не учитывает интересы ближайших соседей. Поэтому нужно ожидать результатов соцопросов, которые покажут больший процент словаков, не желающих видеть Украину в ЕС, и объединение вокруг этого правых популистических сил в Евросоюзе, прогнозирует Дячук.

Сейчас Словакия по линии частных компаний-производителей поставляет артиллерийские снаряды и гаубицы Zuzana Украине за деньги ЕС, говорит Месежников. Эти словацкие изготовители выполняют подписанные контракты. Фицо может ставить им палки в колеса, не продлить лицензии. Но должен учитывать: если так поступит – навредит Киеву.