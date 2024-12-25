Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо здійснив раптовий візит до Москви – на зустріч із російським диктатором Путіним. За його словами, поїздка є відповіддю на наміри України з 1 січня 2025 року припинити транзит російського газу до Словаччини.

Формально Фіцо їздив у Кремль, щоб вирішити питання з транзитом. Хоча насправді йому вартувало робити це у Києві, а не в Москві. У Словаччини немає надзвичайної ситуації з газом: газосховища заповнені на 90%, та й газопостачання можна диверсифікувати, каже LIGA.net словацький політичний аналітик Григорій Месежніков.

"На транзиті заробляє словацький оператор ГТС – Eustream, а на перепродажі – їхній найбільший трейдер SPP. Щорічний сумарний заробіток цих двох компаній від операцій з російським газом $1,2 – 1,5 млрд. Це суттєві гроші для словаків, тож уряд Фіцо так за них бореться", – пояснює LIGA.net ексочільник Оператора газотранспортної системи України (ОГТСУ) Сергій Макогон.

LIGA.net розбиралася з поїздкою Фіцо до Путіна та наслідками для України.

Чи залишаються шанси на продовження транзиту

Зеленський у Києві озвучив Фіцо пропозицію щодо збереження транзиту російського газу. "Якщо європейська країна готова отримувати газ і не сплачувати гроші в Росію до закінчення війни – можна подумати", – сказав український президент.

Це ідею навряд чи можна сприймати серйозно – Росія не піде на прокачування газу без оплати тільки для збереження європейського ринку, пояснює LIGA.net директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Газокомпресорна станція в селі Мрин, в Чернігівській області (Фото: EPA/ROMAN PILIPEY)

На його думку, на це зауваження Зеленського не варто звертати увагу, бо воно є лише продовженням центральної тези його виступу – Україна не погодиться давати інфраструктуру, щоб Москва заробляла на ведення війни. Щорічно Газпром отримує $6,5 млрд на газовому транзиті до Європи українським маршрутом.

Транзит з 1 січня припинять, заявки на резервування потужностей української ГТС на прокачування газу до Європи відсутні – зокрема, з точок входу/виходу на кордоні. Немає й предметних перемовин щодо продовження транзиту, каже LIGA.net директор спеціальних програм науково-технічного центру Психея Геннадій Рябцев.

Чому Словаччина так зацікавлена у маршруті через Україну

Впродовж 2024-го Словаччина активно лобіювала збереження транзиту газу, хоча вона не єдиний клієнт Газпрома у Європі. Але в Австрії та Угорщині, чий уряд теж дружній до російської диктатури, є певні географічні переваги перед Словаччиною.

Угорщина буде продовжувати споживати російський газ і після закриття українського маршруту – з півдня, по Турецькому потоку. Австрія, чия нафтогазова компанія OMV мала контракт з Газпромом на постачання блакитного палива до 2040-го, фактично ініціювала його передчасний розрив, про що розповідала LIGA.net.

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Піти на цей крок Відню було простіше завдяки власній розвинутій інфраструктурі. На території країни, у місті Баумгартен, є найбільший газовий хаб у Європі. Цього літа уряд країни ухвалив рішення про розширення газопроводу TAG, що з’єднує Баумгартен із Німеччиною, для зменшення залежності від російського газу.

Словаччина теж вживала заходів для диверсифікації. У листопаді місцева нафтогазова компанія SPP домовилася з азербайджанським Socar про пілотні постачання газу через газогони TANAP і TAP. За твердженнями словацької сторони, у неї також є угоди з іншими альтернативними постачальниками, які забезпечують їй запасну подушку у 150% споживання клієнтів. Блакитне паливо також може потрапляти до Словаччини через Турецький потік і трубопровід, який проходить з Німеччини через Австрію.

Проте відмова від російського газу може обійтися Братиславі дещо дорожче, ніж іншим центральноєвропейським країнам, які ближче до джерел альтернативи російському паливу. За оцінками SPP, повна втрата російського газу і транспортування з інших країн буде коштувати їй додаткові €140 млн на рік.

"Словаччина більш залежна від українського транзиту. Наприклад, південний маршрут з Азербайджану до Словаччини проходить через Грузію, Туреччину, всі балканські країни. Кожен оператор ГТС кожної країни бере плату за послуги. Зважаючи на великий маршрут, логістичні витрати значні. Але, на відміну від Австрії, Словаччина до останнього не робила достатніх зусиль з диверсифікації", – каже LIGA.net директор з досліджень аналітичного центру DiXi Group Роман Ніцович.

Хоча річні обсяги споживання газу в Словаччині, 5 млрд кубометрів на рік, є "не дуже серйозними" і "немає жодних проблем" їх замістити, каже у інтерв’ю LIGA.net ексочільник Оператора газотранспортної системи України (ОГТСУ) Сергій Макогон. Він вважає, що головна причина високої зацікавленості Братислави у збереженні українського транзиту – можливості для власної фінансової вигоди.

По-перше, Словаччина отримує від російського Газпрому кошти за резерв потужностей (а це $600-700 млн на рік). По-друге, заробляє великі кошти на подальшому перепродажі російського газу іншим європейським клієнтам.

Абсолютної газової залежності Словаччини від Росії й транзиту через Україну немає. Але уряд Фіцо не провів глибоку диверсифікацію. "Сподівався, що транзит триватиме безконечно, тому зараз поводиться непродуктивно", – каже Месежніков. Чому?

Як Фіцо перетворюється на другого Орбана

"Лідери ЄС знали про мою поїздку [до Путіна] та її мету", – заявив словацький прем'єр Роберт Фіцо, коментуючи свій раптовий візит до Москви.

У Фіцо є відверті симпатії до Росії та особисто Путіна, наприкінці жовтня він навіть брав участь у ток-шоу пропагандистки Ольги Скабєєвої. Для Кремля це – додатковий ресурс, бо він став уже другим лідером ЄС і НАТО (після угорського прем’єра Віктора Орбана), який діє в інтересах Москви, стверджує Месежніков.

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Розглядати поїздку Фіцо слід в комплексі з рештою рішень Словаччини щодо України та з політикою Орбана – блокування ними антиросійських санкцій, виведення із санкційних списків російських діячів, фактично лобіювання подальшої залежності Європи від російських енергоресурсів, пояснює LIGA.net аналітик Інституту центральноєвропейської стратегії та ініціативи Re:Open Ukraine Віталій Дячук.

"Якщо подивитись на поведінку лідерів Угорщини і Словаччини в історичному контексті, то це комплекс меншовартості васала перед російською імперією", – каже Дячук.

Контракт між Україною і Росією на транзит газу закінчується 1 січня 2025-го. Прем’єр Денис Шмигаль у розмові з Фіцо виключив продовження угоди з Газпромом, але додав, що Україна не проти транспортувати через ГТС газ, якщо він не йтиме з РФ.

Довідка Євросоюз підготувався до зупинки транзиту. Частка російського газу в Євросоюзі знизилась до 6%, а російського газу, що йде через Україну – до 4%. Євросоюз підготувався до зупинки транзиту. Частка російського газу в Євросоюзі знизилась до 6%, а російського газу, що йде через Україну – до 4%.

Причина поведінки Фіцо – не у відсутності альтернатив, а у векторі Словаччини, вважає Дячук. Модель правління передбачає доступ до влади лише привілейованої групи політиків. Справжня демократія для нього – загроза. Звідси і вибір союзників.

Орбан і Фіцо – від початку проросійські, каже Месежніков.

Фіцо приїхав 22 грудня до Путіна в Москву (Фото: EPA-EFE/GAVRIIL GRIGOROV)

Зеленський засудив Фіцо за зустріч з Путіним – заявив, що Москва дає йому "значні знижки", але вони не безплатні – за них Росії платять суверенітетом чи тіньовими схемами: "Це має зацікавити словацькі правоохоронні органи і спецслужби".

За його словами, лідери країн ЄС вже зауважили, що Фіцо не хоче брати участі у спільній європейській роботі над енергетичною незалежністю чи шукати заміну російському газу, а навпаки – хоче допомогти Путіну заробляти гроші для фінансування війни й ослабити Європу. "Фіцо відмовився від компенсацій, які полегшили б перехідний період і допомогли позбутися залежності. Він зацікавлений в російському газі, вартість якого становить $500 млн на рік", – заявив Зеленський.

Якщо на ситуацію подивитись з погляду Фіцо, то щоб втриматись при владі та займати далі нішу в європейському політикумі, йому потрібно чіплятись за союзників, яких у нього в ЄС один – Орбан, каже Дячук. Тут справа не в спробі економії на транзиті газу для Словаччини. Саме тому кпин Зеленського про €500 млн компенсації за припинення транзиту так обурив Фіцо. Альтернатива російському газу є і була всі роки.

Особистий фактор. Фіцо боїться за своє життя

Рейтинг популярності Фіцо на початку листопада опустився до 32%, порівняно з 45% у червні. Панівна партія Smer-SD, яку він очолює, втратила першість з рейтингом 21,9%, поступившись проєвропейському опозиційному руху Прогресивна Словаччина, який має 22,6%. Ще одна партія коаліції, Hlas-SD має третє місце з 12,8%.

"Урядова коаліція у Словаччині така хитка, що навіть застрягання в заторі одного депутата здатне призвести до колапсу в Національній раді. До цього призвело зосередження зусиль її членів не на добробуті і розвитку країни, а на бажані максимально сконцентрувати владу", – вважає Дячук.

Підтримка Фіцо тане. Це не Орбан у роки величі, коли рейтинги доходили до 50%, каже Месежніков. Його дії залежать від ситуації в урядовій коаліції – а там розлади. Але не виключено, що уряд протримається ще три роки – до чергових виборів.

Після поїздки до Путіна у понеділок перед будівлею уряду у Братиславі відбулися протести, у яких взяли участь колишні прем'єри Ігор Матович та Едуард Гегер, опозиція та українські біженці. Учасники планують подати на Фіцо скаргу в генпрокуратуру. На їх думку, Фіцо міг порушити закон, бо співпрацює з агресором.

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Словацький аналітик каже, що Фіцо змінився після замаху на нього 15 травня. Тоді у словацького прем’єра двічі вцілив із пістолета з близької відстані 71-річний письменник Юрай Цинтула, який пояснив дії незгодою з політикою уряду.

"Після замаху та одужання Фіцо озлобився. Впевнений, що його усі хочуть убити чи усунути політично. Відчуває, що справи йдуть погано в багатьох сферах. Після поїздки в Москву всі опозиційні сили розкритикували Фіцо – називали зрадником, корисним ідіотом, ганьбою країни. Був протест на кілька тисяч осіб біля уряду в Братиславі", – каже Месежніков.

Прозахідна частина словаків критично ставиться до Фіцо, бо він витягує країну із західного світу, ламає систему правої держави, антикорупційні органи, сприяє організованій злочинності, пояснює аналітик зі Словаччини. Його люди фігурують в кримінальних справах, нагадує Месежніков. Самого Фіцо звинуватили у трьох кримінальних злочинах, але генпрокурор закрив справи. Але поки він не вдається до відверто антидемократичних дій, обмежень прав людини чи громадянських свобод.

Чи здатна Словаччина помститись Україні

Транслюючи під вигідним ракурсом небажання України продовжити транзит газу до Словаччини, Фіцо провокує своїх виборців на радикалізацію ставлення до України. Мовляв, Зеленський не лише не хоче припинення війни, а й не зважає на інтереси найближчих сусідів. Тому слід очікувати результатів соцопитувань, які покажуть більший відсоток словаків, які не бажають бачити Україну в ЄС, й об'єднання навколо цього правих популістичних сил у Євросоюзі, прогнозує Дячук.

Зараз Словаччина по лінії приватних компаній-виробників постачає артилерійські снаряди та гаубиці Zuzana Україні за гроші ЄС, каже Месежніков. Ці словацькі виробники виконують підписані контракти. Фіцо може ставити їм палки в колеса, не продовжити ліцензій. Але має враховувати: якщо так вчинить – шкодитиме Києву.