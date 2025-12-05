Британця Росса Катмора звинуватили у ввезенні зброї для резонансних убивств, вчинених росіянами проти визначних українських діячів. Це оголило протистояння замовних вбивств, які чинять Росія й Україна на території один одного і третіх країн.

Україна в цьому випереджає Росію, пише британське видання The Telegraph. Убивства дедалі частіше охоплюють території від Москви до Мадрида. І вони можуть тривати навіть після призупинення вогню на полі бою. Тактика Києва нагадує роботу ізраїльської спецслужби Моссад: чому у росіян "немає місця, щоб сховатися".