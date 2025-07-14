Дональд Трамп оголосив про намір США постачати Україні зброю, зокрема ППО Patriot, за кошти Європи та під координацією НАТО. Він погрожує ввести мита у 100-500% проти Росії та її партнерів, якщо Москва не припинить війну за 50 днів.

Спецпредставник Трампа Кіт Келлог приїхав у Київ, щоб погодити механізми закупівлі.

Для європейських партнерів це – перевірка на готовність підтримати Україну фінансово й військово, каже глава МЗС Литви (2020-2024) Габріелюс Ландсбергіс.



Соцмережі вибухнули обуренням: президент США легалізував ще 50 днів безкарного убивства українців. "У Трампа зараз немає інструментів. Даючи Путіну ще 50 днів, він збільшив для себе час для ухвалення наступних рішень", – пояснює LIGA.net аналітик Міжнародного центру перспективних досліджень Микола Капітоненко.

З цього тексту ви дізнаєтесь:

яку роль у постачанні зброї Україні відіграють США, НАТО і Європа;

які нові види зброї планують передати Україні, включно з Patriot і JASSM;

як Трамп використовує мита для тиску на Росію та її партнерів.