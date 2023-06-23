Оттащить от РФ, усилить против Китая. Зачем Байдену Индия и как прошли переговоры с Моди

Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил Вашингтон и встретился с президентом США Джо Байденом. Упор – на технологическом и военно-промышленном сотрудничестве, производстве в Индии продвинутых американских беспилотников и реактивных двигателей для истребителей.

"Это попытка оттянуть Индию как от Китая, так и от России, – говорит LIGA.net профессор и преподаватель Университета Тафтса (Бостон, США) Владимир Дубовик. – Последние шаги США – визит Блинкена в Пекин и визит Моди в Вашингтон – показывают, что США очень активно занимаются важными направлениями. Это, в частности, связано и с Украиной".

Какие геополитические позиции Индии, что везет премьер Моди из Вашингтона и чего хочет достичь Байден – в разборе LIGA.net.

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ЗАЧЕМ БАЙДЕНУ КОНТАКТЫ С ИНДИЕЙ

Индия является соучредителем движения неприсоединения и традиционно пытается держаться в стороне от военных блоков, отмечая нейтралитет. Но у нее есть ядерное оружие и традиционные – тоже ядерные – соперники.

Первый – Пакистан. Конфликт с ним из-за Кашмира продолжается с 1947 года, до сих пор формально не завершен и время от времени выливается в стычки.

Второй – Китай. Страны спорят из-за приграничного района Аксайчин и высокогорного озера Пангонг в Гималаях. В мае 2020-го между индийскими и китайскими военными были столкновения – от 24 до 70 погибших. С января 2021-го страны достигли договоренностей, периодически отводят войска от линии столкновения и продолжают переговоры.

"Индия – очень важный элемент сдерживания Китая. Это большая страна с большим экономическим и военным потенциалом, – говорит LIGA.net Дубовик. – Китай, конечно, пока впереди. Но Индия все равно мощная и важная США для построения региональных альянсов".

В контексте российско-украинской войны Нью-Дели руководствуется собственной выгодой. Индия не осудила Москву за агрессию против Украины и периодически без конкретики высказывается за "мир". Самым жестким заявлением были слова Моди, – "сейчас не время для войны", – которые он сказал Путину в сентябре 2022-го и повторил сейчас во время выступления перед Конгрессом США.

Несмотря на пацифизм в заявлениях, Индия пытается выжать выгоду из западных санкций против РФ. По данным Reuters, в апреле и мае 2023-го Нью-Дели дважды бил собственные рекорды по импорту российской нефти, которая подешевела из-за ограничений: до 40% от всего покупаемого страной объема.

Индия также является самым крупным импортером оружия в мире. По подсчетам The Hindu Business Line, в 2018-2022 годах на ней было 11% мирового импорта. Крупнейшими партнерами были Россия (45% закупок) и Франция (29%).

Связи в сфере вооружений с РФ являются ключевым фактором, почему Индия открыто не выступает против российской войны против Украины, убеждает в The Washington Post Ричард Россоу, глава отдела американо-индийских исследований Центра стратегических и международных исследований (США).

По словам исследователя Самира Лалвани (Институт мира США), именно связи в области ВПК наиболее прочны в отношениях Москвы и Нью-Дели.

"Индийцы десятки лет ориентировались на поставки из РФ. Сейчас они переживают, что поплатятся в случае слишком антироссийской позиции. Ведь это не только оружие, но и запчасти, обслуживание и т.д.", – объясняет Дубовик.

Также недавно, по оценкам экспертов, Индия стала страной с самым большим населением, обогнав Китай.

Еще она является членом BRICS (с Бразилией, Китаем, ЮАР, Россией), стратегического диалога Quad (с США, Австралией, Японией). А в декабре 2023-го будет принимать саммит G20 – площадку, на которой контактируют самые мощные страны Запада, Глобального Юга и до сих пор не исключенная из него РФ.

"Вероятно, США попытаются использовать Индию и на G20, и в других блоках, – говорит Дубовик. – Но G20 пока не является влиятельным форматом".

ЖНЕЦЫ СМЕРТИ И РЕАКТИВНЫЕ ДВИГАТЕЛИ – ПРОТИВ РФ И КИТАЯ

Моди уже пять раз был в США при своей каденции, но это первый именно "государственный визит" – с самым высоким дипломатическим статусом. В США он прибыл еще 20 июня и встретился, в частности, со скандальным бизнесменом Илоном Маском для обсуждения прихода Tesla в Индию.

22 июня Моде провел день с Джо Байденом: переговоры и официальный ужин с широким кругом гостей. Президент США встречал коллегу с большой помпой: красной дорожкой, 7000 зрителей (в основном это были американцы индийского происхождения) и музыкантами.

"Я давно считаю, что отношения между США и Индией являются одними из определяющих отношений XXI века", – заявил Байден на встрече.

По результатам переговоров лидеры приняли большое совместное заявление на 58 пунктов. Первыми блоками выделено развитие в сфере технологий и ВПК, который лидеры назвали "оборонным партнерством следующего поколения".

В частности, лидеры приветствовали меморандум между General Electric и Hindustan Aeronautics Limited по производству американских реактивных двигателей GE F-414 в Индии для легкого индийского боевого самолета Mk 2. Байден приветствует и планы Нью-Дели закупить американские разведывательно-ударные беспилотники MQ-9, которые также будут производиться в Индии.

По данным Reuters, речь идет о закупке на $3 млрд 31 дрона морской модификации MQ-9B SeaGuardian, способного бороться с кораблями и субмаринами. Семейство беспилотников MQ-9 называют "жнецами смерти", поскольку они позволяют проводить загоризонтные операции.

К примеру, с помощью версии MQ-9 Reaper США ликвидировали в январе 2020 года иранского генерала Кассема Сулеймани.

В WSJ уверены: передавая чувствительные военные технологии, США пытаются убить сразу двух зайцев – снизить зависимость Индии от российского оружия и усилить соперника Китая.

"Так и есть. США предлагают альтернативные варианты, – говорит Дубовик. – Чтобы отрывать Индию от РФ и использовать против Китая".

Дубовик соглашается, что США хотят "окружить" Китай своими потенциальными союзниками со всех сторон: "Там большая коалиция. Австралия, Новая Зеландия, Филиппины, Южная Корея, японцы выделяют серьезные суммы на вооружение. Индия, конечно, тоже должна играть важную роль".

Также визит Моди выделяется тем, что он состоялся сразу после поездки в Пекин госсекретаря США Энтони Блинкена, которую восприняли на Западе как определенную разрядку в американо-китайских отношениях.

По мнению Дубовика, Вашингтон делает параллельно две вещи: с одной стороны, пытается снизить напряжение в отношениях с Китаем, но с другой – демонстрируtт Пекину способность и готовность ему противостоять.

ЧЕГО ЖДАТЬ ДАЛЬШЕ

Если США удастся заинтересовать Индию в области ВПК, постепенно Нью-Дели будет отдаляться от оборонных контактов с Россией, прогнозирует Дубовик.

Но один визит резкой смены не даст.

"Индийцы не захотят провоцировать Россию, все будет происходить очень потихоньку, – объясняет профессор. – Но если будет интересное предложение от США или Европы, они все же начнут переориентироваться. Тем более большое впечатление произвела неудачная война РФ против Украины – индийцы могут думать, что российское оружие не такое уж хорошее".

Также не стоит надеяться, что после визита Моди Индия откажется от дешевой нефти, говорит Дубовик: "Я не думаю, что американцы могут убедить индийцев сейчас не покупать российскую нефть".

В отношении Китая цели США и Индии совпадают – обе страны не хотят доминирования Пекина в Азии или Индийско-Тихоокеанском регионе, считает старший научный сотрудник Фонда Карнеги (США) Эшли Дж. Теллис.

Но не стоит завышать ожидания – отношения Вашингтона с Нью-Дели не будут столь же тесными, как и с Австралией.

"Будут определенные границы, которые Индия вряд ли пересечет, – говорит Теллис. – Наибольшее участие в операциях коалиции против Китая, которые могут понадобиться в случае войны на Тайване или Южно-Китайском море. Индия, скорее всего, не перейдет эту границу, если ей не будет угрожать сам Китай… Это предел наших отношений".

Байдена в США критиковали накануне визита Моди из-за проблем с демократией в Индии, в частности с правами мусульман, отмечает Дубовик. Но этот вопрос, вероятно, не помешает развитию отношений.

"Хотя Байден говорит, что демократия важна, но интересы тоже важны. В частности, из-за войны в Украине, – заключает Дубовик. – Ему важно сплотить всех, кого сможет. И чтобы Индия даже не думала о передаче оружия РФ и даже на уровне дипломатов не поддерживала Россию".

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