Як Байден хоче відтягнути Індію від Росії. Та використати проти Китаю

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді здійснив візит до Вашингтона і зустрівся з президентом США Джо Байденом. Наголос – на технологічній та військово-промисловій співпраці, виробництві в Індії просунутих американських безпілотників і реактивних двигунів для винищувачів.

"Це спроба відтягнути Індію як від Китаю, так і від Росії, – каже LIGA.net професор і викладач Університету Тафтса (Бостон, США) Володимир Дубовик. – Останні кроки США – візит Блінкена до Пекіну і візит Моді до Вашингтона – показують, що США дуже активно займаються важливими напрямками. Це, зокрема, пов'язано і з Україною".

Якими є геополітичні позиції Індії, що везе прем'єр Моді з Вашингтону та чого хоче досягти Байден – у розборі LIGA.net.

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НАВІЩО БАЙДЕНУ КОНТАКТИ З ІНДІЄЮ

Індія є співзасновницею руху неприєднання і традиційно намагається триматися осторонь військових блоків, наголошуючи на нейтралітеті. Але вона має ядерну зброю і традиційних – теж ядерних – суперників.

Перший – Пакистан. Конфлікт з ним через Кашмір триває з 1947 року, досі формально не завершений і час від часу виливається у сутички.

Другий – Китай. Країни сперечаються через прикордонний район Аксайчін та високогірне озеро Пангонг в Гімалаях. У травні 2020-го між індійськими та китайськими військовими були сутички – від 24 до 70 загиблих. З січня 2021-го країни досягли домовленостей, періодично відводять війська від лінії зіткнення та продовжують переговори.

"Індія – дуже важливий елемент стримування Китаю. Це велика країна з великим економічним і військовим потенціалом, – каже LIGA.net Дубовик. – Китай, звісно, поки попереду. Але Індія все одно потужна і важлива США для побудови регіональних альянсів".

У контексті російсько-української війни Нью-Делі керується власною вигодою. Індія не засудила Москву за агресію проти України і періодично без конкретики висловлюється за "мир". Найжорсткішою заявою були слова Моді "зараз не час для війни", які він сказав Путіну у вересні 2022-го і повторив зараз під час виступу перед Конгресом США.

Попри пацифізм у заявах, Індія намагається отримати зиск із західних санкцій проти РФ. За даними Reuters, у квітні та травні 2023-го Нью-Делі двічі бив власні рекорди з імпорту російської нафти, яка подешевшала через обмеження: до 40% від усього обсягу, який купує країна.

Індія також є найбільшим імпортером зброї у світі. За підрахунками The Hindu Business Line, у 2018-2022 роках на ній було 11% світового імпорту. Найбільшими партнерами були Росія (45% закупівель) та Франція (29%).

Зв’язки у сфері озброєнь з РФ є ключовим чинником, чому Індія відкрито не виступає проти російської війни проти України, переконує у The Washington Post Річард Россоу, голова відділу американо-індійських досліджень Центру стратегічних і міжнародних досліджень (США).

За словами дослідника Саміра Лалвані (Інститут миру США), саме зв’язки у галузі ВПК є найбільш міцними у відносинах Москви і Нью-Делі.

"Індійці десятки років орієнтувалися на постачання з РФ. Зараз вони хвилюються, що поплатяться у разі надто антиросійської позиції. Адже це не тільки зброя, а й запчастини, обслуговування тощо", – пояснює Дубовик.

Також нещодавно, за оцінками експертів, Індія стала країною з найбільшим населенням, обігнавши Китай.

Ще вона є членом BRICS (з Бразилією, Китаєм, ПАР, Росією), стратегічного діалогу Quad (зі США, Австралією, Японією). А у грудні 2023-го прийматиме саміт G20 – майданчик, на якому контактують найпотужніші країни Заходу, Глобального Півдня і досі не виключена з нього РФ.

"Ймовірно, США спробують використовувати Індію і на G20, і в інших блоках, – каже Дубовик. – Але G20 наразі не є впливовим форматом".

ЖЕНЦІ СМЕРТІ І РЕАКТИВНІ ДВИГУНИ – ПРОТИ РФ ТА КИТАЮ

Моді вже п’ять разів був у США за своєї каденції, але це перший саме "державний візит" – із найвищим дипломатичним статусом. У США він прибув ще 20 червня і зустрівся, зокрема, зі скандальним бізнесменом Ілоном Маском для обговорення приходу Tesla до Індії.

22 червня Моді провів день із Джо Байденом: переговори й офіційна вечеря з широким колом гостей. Президент США зустрічав колегу з великою помпою: червоною доріжкою, 7000 глядачів (переважно це були американці індійського походження) та музикантами.

"Я давно вважаю, що відносини між CША та Індією є одними з визначальних відносин XXI століття", – заявив Байден на зустрічі.

За результатами переговорів лідери ухвалили велику спільну заяву на 58 пунктів. Першими блоками виділено розвиток у сфері технологій та ВПК, який лідери назвали "оборонним партнерством наступного покоління".

Зокрема, лідери привітали меморандум між General Electric і Hindustan Aeronautics Limited із виробництва американських реактивних двигунів GE F-414 в Індії для легкого індійського бойового літака Mk 2. Байден вітає і плани Нью-Делі закупити американські розвідувально-ударні безпілотники MQ-9, які також вироблятимуться в Індії.

За даними Reuters, йдеться про закупівлю на $3 млрд 31 дрону морської модифікації MQ-9B SeaGuardian, що здатні боротися з кораблями та субмаринами. Сімейство безпілотників MQ-9 називають "женцями смерті", оскільки вони дозволяють проводити загоризонтні операції.

Наприклад, за допомогою версії MQ-9 Reaper США ліквідували у січні 2020 року іранського генерала Кассема Сулеймані.

У WSJ впевнені: передаючи чутливі військові технології, США намагаються вбити одразу двох зайців – знизити залежність Індії від російської зброї та посилити суперника Китаю.

"Так і є. США пропонують альтернативні варіанти, – каже Дубовик. – Щоб відривати Індію від РФ і використовувати проти Китаю".

Дубовик погоджується, що США хочуть "оточити" Китай своїми потенційними союзниками з усіх боків: "Там є велика коаліція. Австралія, Нова Зеландія, Філіппіни, Південна Корея, японці виділяють серйозні суми на озброєння. Індія, звісно, теж має грати важливу роль".

Також візит Моді виділяється тим, що він відбувся одразу після поїздки до Пекіна держсекретаря США Ентоні Блінкена, яку на Заході сприйняли як певну розрядку в американсько-китайських відносинах.

На думку Дубовика, Вашингтон робить паралельно дві речі: з одного боку намагається знизити напруження у відносинах з Китаєм, але з іншого – демонструє Пекіну спроможність і готовність йому протистояти.

ЧОГО ЧЕКАТИ ДАЛІ

Якщо США вдасться зацікавити Індію у галузі ВПК, то поступово Нью-Делі віддалятиметься від оборонних контактів з Росією, прогнозує Дубовик.

Але один візит різкої зміни не дасть.

"Індійці не захочуть провокувати Росію, все відбуватиметься дуже потихеньку, – пояснює професор. – Та якщо буде цікава пропозиція від США чи Європи, вони все ж почнуть переорієнтуватися. Тим паче велике враження справила невдала війна РФ проти України – індійці можуть думати, що російська зброя не така вже й добра".

Також не варто сподіватися, що після візиту Моді Індія відмовиться від дешевої нафти, каже Дубовик: "Я не думаю, що американці можуть переконати індійців зараз не купляти російську нафту".

Щодо Китаю цілі США та Індії збігаються – обидві країни не хочуть домінування Пекіна в Азії чи Індійсько-Тихоокеанському регіоні, вважає старший науковий співробітник Фонду Карнегі (США) Ешлі Дж. Телліс.

Але не варто завищувати очікувань – відносини Вашингтона з Нью-Делі не будуть настільки ж тісними, як з Австралією.

"Будуть певні межі, які Індія навряд чи перетне, – каже Телліс. – Найбільшою є участь в операціях коаліції проти Китаю, які можуть знадобитися у разі війни на Тайвані або у Південно-Китайському морі. Індія, швидше за все, не перейде цю межу, якщо їй не загрожуватиме безпосередньо сам Китай… Це межа наших відносин".

Байдена у США критикували напередодні візиту Моді через проблеми з демократією в Індії, зокрема з правами мусульман, зазначає Дубовик. Але це питання, ймовірно, не стане на заваді розвитку відносин.

"Хоча Байден каже, що демократія важлива, але інтереси теж важливі. Зокрема, через війну в Україні, – підсумовує Дубовик. – Йому важливо згуртувати всіх, кого зможе. І щоб Індія навіть не думала про передавання зброї РФ і навіть на рівні дипломатів не підтримувала Росію".

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