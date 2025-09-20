Спецназовцы Службы безопасности проводят самые сложные операции на поле боя и в глубоком тылу противника, говорит глава СБУ Василий Малюк: "Вы видели, кроме "Паутины", сколько всего мы сделали. За этим стоят конкретные фамилии и конкретные лица".

Однако такие спецоперации – не для новичков, и подрыв Крымского моста – это не то, с чего начинается служба, объясняют LIGA.net в спецподразделении СБУ "Альфа" (ЦСО "А"). Сначала кандидат проходит сложный отбор, обучение и адаптацию.

"К участию в громких спецоперациях СБУ, которые меняют ход войны, новичков не допустят, – говорит LIGA.net спецназовец СБУ. – Операции, подобные "Паутине", выполняют исключительно подготовленные специалисты. От этого зависит и успех миссии, и жизни людей".

Как попасть на службу в СБУ и какие этапы отбора нужно пройти – объясняем детально.