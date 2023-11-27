Шантаж и связи с Кремлем. Как Орбан берет Украину в заложницы и что с этим сделает ЕС

Премьер Венгрии Виктор Орбан угрожает президенту Евросовета Шарлю Мишелю взорвать политику ЕС в отношении Украины. "Заминированы" все решения, предупреждают евродипломаты издание Politico.

"Будапешт решил играть на вещах, которые важны для большинства стран ЕС, – объясняет LIGA.net глава комитета по евроинтеграции и экс-вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе. – Ради своих целей".

Что блокирует Орбан, какие на самом деле причины могут двигать венгерским лидером и как проблему будет решать ЕС – разбиралась LIGA.net.

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НА ЧЕМ СПЕКЛИРУЕТ ОРБАН

От Венгрии зависят четыре важных вопроса: макрофинансовый пакет на 50 млрд евро на 2024-2027 годы; военная помощь от ЕС на 20 млрд евро на 2024-2027 годы; 500 млн евро текущей военной помощи (Венгрия уже блокирует), начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Венгрия выдвигала разные объяснения, почему она против.

Чаще всего – недовольство украинскими законами о языке, образовании и нацменьшинствах. Требование изменить их закрепили даже в рекомендации Еврокомиссии об открытии переговоров о членстве, которую готовила команда еврокомиссара по расширению ЕС – венгра Оливера Варгеи.

Венгрия спекулировала на этой теме и раньше при блокировании других важных для Украины вопросов, напоминает LIGA.net глава парламентского комитета по евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе (Евросолидарность).

"Украина и тогда, и сейчас была настроена конструктивно. И находила решения с другими странами, – убеждает нардеп. – Но, к сожалению, Венгрия вела свою политику другим образом. Сийярто (глава МИД Венгрии. – Ред.) мог приехать в Киев, дать одну пресс-конференцию, а в Будапеште говорить противоположное своим словам на 180 градусов".

На самом деле, вопрос меньшинств не стоит выеденного яйца, объясняет LIGA.net глава венгерской общины в Киеве Тибор Томпа.

"Венгерское меньшинство в Украине имеет гораздо больше прав, чем прописано в Европейской хартии региональных языков и рамочной хартии национальных меньшинств, – говорит он. – Меньшинства – это сугубо повод Орбана".

Проблема меньшинств даже не упоминается в письме Орбана к Шарлю Мишелю, обращает внимание он: "Потому что Европа на это уже смотрит сквозь пальцы... Я был недавно в Берегово на Закарпатье. Напротив, самая большая проблема с венгерским меньшинством – что они не владеют украинским языком".

Украина в сентябре предложила Будапешту дорожную карту по решению этой проблемы. Но, как утверждает вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина, политически Венгрия в этом не заинтересована.

"После положительного сигнала с украинской стороны, что есть диалог и можно искать решение, все неожиданно обострилось в другую сторону, – говорит Климпуш-Цинцадзе. – Это еще раз говорит, что это не о нацменьшинствах. Это повод для Венгрии, конечно".

Вопрос меньшинств – не единственный, к которому апеллирует Венгрия.

Орбан в письме к Мишелю, по данным Politico, подверг критике стратегию ЕС и поставил под вопрос целесообразность поддержки Украины на фоне затягивания помощи со стороны Конгресса США. Ранее, блокируя европейскую военную помощь, Венгрия заявляла, что от этого якобы страдают другие интересы ЕС. А санкции против России вредят венгерской экономике.

Вскоре могут появиться новые отговорки. С 17 ноября правительство Венгрии по почте проводит референдум, в котором четыре вопроса касаются Украины и сформулированы манипулятивно. Один из них звучит так: "Согласны ли вы, чтобы Украина, где идет война, стала полноценным членом ЕС и принесла войну нам на порог?" Варианты ответа – да или нет.

Все это Орбан тоже сможет использовать в антиукраинской риторике.

ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ ДВИЖЕТ ОРБАНОМ

Орбан "заминировал" весь процесс принятия решений ЕС по Украине, говорит Politico европейский дипломат. Это часть стратегии давления на Еврокомиссию, чтобы та выделила Будапешту 13 млрд евро, которые заблокированы за нарушение верховенства права в Венгрии.

"Для Венгрии это не вопрос нейтралитета. Речь идет о рычагах влияния", – пояснил он.

Конфликт Орбана с Евросоюзом продолжается последние лет пять, рассказывает LIGA.net Григорий Месежников, глава Института общественных дел в Братиславе (Словакия). Из-за того, что его форма правления в Венгрии противоречит европейским нормам.

Последняя проделка Орбана – предложение ввести в Венгрии уголовное преследование за иностранное влияние. Этот законопроект даже жестче российского об иноагентах, говорит Томпа.

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Венгрия сделала много шагов, нарушающих принципы верховенства права и свободы медиа как для страны-члена ЕС, добавляет Климпуш-Цинцадзе. Поэтому ЕС и вводит ограничения на финансирование – фактические санкции.

"И тогда Будапешт решил, что лучший способ – это играть на тех вещах, которые сейчас важны для большинства стран ЕС, – объясняет она. – Чтобы добиться своих целей".

Другая причина – связи с Кремлем, считает Месежников.

В частности, экономические. 17 октября Орбан единственный из лидеров ЕС встречался в Пекине с российским диктатором Владимиром Путиным. Вскоре после встречи Газпром пообещал поставлять больше газа в Венгрию, а Росатом активизировал работу над венгерской АЭС Пакш-2.

"Я думаю, что основной мотивацией Орбана сейчас являются: а) деньги; б) связи с Кремлем, – добавляет Климпуш-Цинцадзе. – И уже в третью очередь как повод будет забота о правах национальных меньшинств в Украине".

РАСТРЯЖКА: ЧТО СДЕЛАЕТ ЕС

Шарль Мишель в Киеве пообещал делать все, чтобы убедить 27 стран-членов и добиться положительного результата для Украины в декабре. И 27 ноября поедет в Будапешт на переговоры с Орбаном.

Внутри ЕС возможны несколько вариантов.

Относительно макрофинансового пакета на 50 млрд евро для Украины есть механизм, чтобы обойти вето. Вместо соглашения Украины со всем ЕС – заключить двусторонние соглашения Украины и 26 стран-членов, готовых помогать. Аналогично можно сделать с военным пакетом в 20 млрд евро.

"Это более кропотливый процесс, это может быть помощь стран-членов или групп стран-членов, а не ЕС в целом", – объясняет LIGA.net Вероника Мовчан, директор по научной работе Института экономических исследований и политических консультаций и специалист по отношениям Украина-ЕС.

Риск такого подхода – подрыв единства Евросоюза, добавляет Мовчан: "Это не означает, что создается риск распада ЕС. Но разногласия накапливаются, и надо искать их решения".

Относительно переговоров о вступлении Украины – здесь в любом случае нужен консенсус всех государств-членов. У ЕС есть два варианта – и оба рискованные.

Первый – пойти на уступки Орбану. Еще 22 ноября представитель Еврокомиссии говорил, что денег из фонда поддержки для Венгрии не будет. Но уже 23-го комиссия согласилась выделить венграм авансом 900 млн евро, которые еще предстоит утвердить 8 декабря.

Это частичная уступка, говорит Томпа. Деньги имеют целевое использование – для развития возобновляемой энергетики, их будут выделять постепенно за положительные изменения в сфере верховенства права.

"Это и пряник, и в то же время кнут", — объясняет он.

Евросоюз может идти на дальнейшие уступки, не исключает Месежников. Если решит, что движение Украины в ЕС важнее проблем с верховенством права в Венгрии.

Но это риск легитимизировать шантаж и сделать Украину еще большей заложницей в отношениях между Брюсселем и столицами.

"Есть риски от того, чтобы идти на шантаж. Даже в благородных целях, – говорит Климпуш-Цинцадзе. – Если пойти один раз на уступки, то это может породить дополнительный аппетит пользоваться этими инструментами. И не только в Венгрии".

К примеру, демократические партии в Словакии уже опасаются, что шантажом может пользоваться новый пророссийский премьер Роберт Фицо, объясняет Месежников: "Что Фицо пообещает ЕС не блокировать Украину, а Евросоюз взамен не будет критиковать происходящее в Словакии".

Второй – отложить решение о переговорах на март-2024, усилить за это время давление на Венгрию, дать Украине подтянуться к новым требованиям.

Отсутствие зеленого света в декабре точно не станет положительной новостью для Украины, говорит Мовчан. Технически это означает не прекращение, но торможение пути в ЕС – Еврокомиссия вряд ли сможет начать проверку украинского законодательства на соответствие европейскому (скрининг).

"И это будет очень негативный сигнал для украинского общества. Все эти технические процессы суперважны, – говорит Мовчан. – Но это будет максимально использовано Россией, чтобы подогревать настроения, что на самом деле Украину в ЕС якобы не хотят".

Проблема с Венгрией не исчезнет до марта, считает Мовчан: "Только обострится – каждое торможение подпитывает тормозящую сторону".

Украинцам нужно готовиться, что путь в ЕС может быть очень нервным, предупреждает она: "В какой-то момент мы точно окажемся в ситуации, когда консенсуса не будет. Около 100 голосований будут нуждаться в таком консенсусе. Хочется, что по крайней мере начало было легче".

Проблема с Венгрией указывает на более широкий контекст, подытоживает Клипуш-Цинцадзе: "Для ЕС пора смотреть внутрь себя и искать другие инструменты. Как влиять на недобросовестных членов, которые имеют доступ ко всем преимуществам ЕС и одновременно подрывают Европейский Союз изнутри".

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