Скандал вокруг "Миндич-гейта" задел ближайшее окружение президента Владимира Зеленского. Кроме его друга и совладельца "Квартала 95" Тимура Миндича, в деле фигурируют аж четыре министра, которых считают приближенными к Офису президента.

Так что Украина получила неплохие шансы выиграть мировой "чемпионат" по коррупции.

Но стоит помнить, с кем в этих любимых украинцами соревнованиях нашей команде придется иметь дело. Мощные коррупционные скандалы этого века до сих пор продолжают влиять на судьбу отдельных стран и экономику целых континентов.

Что общего между "делом Миндича" в Украине, операцией "Автомойка" в Бразилии, бизнес-кланом Гуптов в южной Африке и чемпионатами мира по футболу?

Бизнес-клан Гуптов и попытка захватить государство

В Южной Африке, вблизи границы с Лесото, лежит обедневшая провинция Фри-Стейт. Живут здесь преимущественно мелкие фермеры, до сих пор страдают из-за последствий политики апартеида, которая десятилетиями системно разоряла регион.

Чтобы изменить ситуацию, власти ЮАР в конце 2000-х решили организовать здесь сельскохозяйственные кооперативы – некие африканские колхозы, которые должны были объединить бедных крестьян под управлением экспертов по современному фермерству.

Впрочем, эта южноафриканская коллективизация завершилась, так и не начавшись. На помощь крестьянам должны были пойти рекордные полмиллиарда рандов (более $30 млн). Однако большинство этих средств исчезли со счетов фирмы-подрядчика.

Компания называлась Estina Pty Ltd. и не имела никакого опыта в сельском хозяйстве. Эта структура, имевшая все признаки типичной "прокладки", принадлежала влиятельной бизнес-семье Гуптов.

Братья Аджай, Атул и Раджеш Гупты переехали в Южную Африку из Индии в далеком 1993 году и начали бизнес с продажи компьютерной техники. С тех пор их бизнес-империя только росла, потеснив конкурентов на рынках полезных ископаемых, авиаперевозок, энергетики и медиа. Расширяли свое влияние братья интересным образом: от привычного лоббизма при государственных закупках они целенаправленно строили путь к полному контролю над отдельными сферами государственного управления.

По данным прокуратуры, семья Гуптов не только в течение десятилетий была главным спонсором правящей партии Африканский Национальный Конгресс, но и дарила недвижимость и нанимала на работу детей и родственников президента ЮАР Джейкоба Зумы.

Постепенно друзья президента получили эксклюзивный доступ во все сферы госуправления, от законотворчества до всех этапов закупок. Чиновников, которые не хотели работать в нужный Гуптам способ, молниеносно заменяли на более лояльных.

Для случаев, подобных этому, в отчете Всемирного банка в 2003 году появился специальный термин: "попытка захватить государство". Международные эксперты тогда указывали на отличие обычного лоббирования собственных бизнес-интересов и использования большого объема средств для незаконной оплаты законодательных изменений в свою пользу. Чтобы обеспечить незыблемость работы государственного аппарата на самих себя, такие мегазлочинцы системно ослабляли антикоррупционные органы.

В 2013 году арендованный пассажирский самолет, перевозивший почетных гостей на свадьбу младшей дочери сестры одного из братьев Гуптов, сел на военной базе Уотерклоф неподалеку от Претории. До этого эта база использовалась исключительно для приема международных дипломатических делегаций.

Событие вызвало скандал, в ходе которого даже аффилированная с Гуптами правящая партия АНК вынуждена была признать откровенное злоупотребление властью.

Комментируя это событие, один из братьев-бизнесменов заявил, что не хотели ничего плохого: "Просто семья пыталась устроить дочери незабываемую свадьбу на южноафриканской земле". Поговаривают, что данную "незабываемую свадьбу" богачи устроили именно за средства, которые предназначались бедным африканским фермерам.

Можно захватить государство, но невозможно удерживать контроль вечно. Семья Гуптов исчезла из собственного дворца в элитном пригороде Йоханнесбурга 14 февраля 2018 года – за несколько часов до того, как к ним в гости пришли спецназовцы с намерением арестовать братьев. В тот же день президент ЮАР Джейкоб Зума подал в отставку.

Сейчас, по утверждениям журналистов-расследователей, Гупты поселились в Дубае. Беглецом от правосудия официально считается лишь один из братьев. Общая сумма потерь, которые были причинены ими Южно-Африканской Республике, по разным оценкам колеблется от нескольких миллиардов до нескольких десятков миллиардов долларов.

Операция "Автомойка" – 200 осужденных

Подобные попытки захвата государств случаются в разных уголках мира. В Бразилии в рамках громкого антикоррупционного расследования под следствием оказались более 1000 политиков, около 50 членов конгресса страны и четыре президента, включая действующего главу государства Дилму Русеф. Дело касалось гигантских "откатов", которые брали и делили с политиками топ-чиновники государственной нефтяной компании Petrobras.

Все началось с проверки сети автомоек в южном штате Парана, в финансах которых следователи заметили подозрительные повторяющиеся выплаты, оказавшиеся взятками. Именно поэтому крупнейшее антикоррупционное дело в Бразилии окрестили операцией "Автомойка".

Следователи не остановились, и вскоре правоохранительные органы оказались перед невиданным доселе вызовом: огромный спрут откатов за получение выгодных контрактов при государственных закупках охватил сотни влиятельных бизнесменов, чиновников, чиновников.

Свидетели по делу утверждали: только один из топ-менеджеров компании Petrobras забирал "откат" в 3% от общей суммы сделок на строительство и поставку товаров с крупнейших компаний Бразилии. И цены на товары и услуги в этих сделках были завышены колоссально. За десятилетия работы этой "Автомойки" коррупционеры Petrobras "намыли" более $2 млрд, а общие потери государственной нефтяной компании оцениваются в $14 млрд.

На скамье подсудимых, среди прочих, оказался наиболее популярный бразильский политик – экс-президент Лула да Силва, который в тот момент снова боролся за высший пост. Его приговорили к 12 годам лишения свободы, запретив в дальнейшем баллотироваться в президенты. В крупнейшем из ряда дел "Автомойки" к различным тюремным срокам было приговорено более 200 бизнесменов и политиков.

Скандал в Бразилии распространился на другие страны региона. Потому что оказалось, что рядом с Petrobras существовал огромный строительный картель, который по размеру взяток даже превзошел нефтяников. Один только международный концерн Odenbrecht для получения контрактов на строительство по завышенным ценам заплатил чиновникам и чиновникам около 3 миллиардов долларов. Расследование этого дела наряду с силовиками Бразилии вели ФБР и Министерство юстиции США. Следователи обнаружили, что щупальца коррупционного спрута достигли десятка стран Латинской Америки.

FIFA и "продажа" чемпионатов по футболу

Международная коррупция распространяется не только на промышленность и торговлю.

В 2015 году спортивный мир содрогнулся от масштабного скандала в Международной федерации футбола. Если бизнесмены подкупали чиновников с целью получать выгодные контракты по завышенным ценам, то футбольные функционеры буквально продавали странам...Чемпионат мира по футболу!

Международное расследование касалось продажи прав на проведение мировых чемпионатов 2018 и 2022 годов в России и Катаре. Речь шла о взятках размером в сотню миллионов долларов, которые системно получали высшие чиновники FIFA.

В ходе следствия были задержаны около 40 человек, среди которых двое вице-президентов исполкома и экс-президент FIFA. Действующего на тот момент президента этой организации Йозефа Блаттера отправили в отставку, так же как главу UEFA Мишеля Платини.

История с братьями Гупта и "Автомойка" привели к политическим кризисам и рецессии экономики в международном масштабе. Скандальная продажа чемпионата нанесла непоправимый ущерб всему спортивному духу. Впрочем, ни в одной стране мира масштабная коррупционная деятельность не становилась объектом громкого разоблачения во время полномасштабной войны. Войны, которая превращает захват государства в его откровенное и циничное предательство.