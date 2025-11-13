Огляд
Країна на продаж. Поруч з ким стоятимуть фігуранти справи Міндіча у підручниках з історії
Станіслав Ясинський
позаштатний журналіст
Скандал навколо "Міндіч-гейта" зачепив найближче оточення президента Володимира Зеленського. Окрім його друга та співвласника "Квартала 95" Тімура Міндіча, у справі фігурують аж чотири міністрі, яких вважають наближеними до Офісу президента.
Тож Україна отримала непогані шанси виграти світовий "чемпіонат" з корупції.
Але варто памʼятати, з ким в цих любимих українцями змаганнях нашій команді доведеться мати справу. Потужні корупційні скандали цього століття досі продовжують впливати на долю окремих країн та економіку цілих континентів.
Що спільного між "справою Міндіча" в Україні, операцією "Автомийка" у Бразилії, бізнес-кланом Гуптів у південній Африці та чемпіонатами світу з футболу?
