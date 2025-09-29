ИИ вместо танков: как союз США и Британии формирует новую геополитику и какова роль Киева
В построении современных стратегических союзов геополитика и технологии все больше переплетаются, и порой именно технологии выходят на первый план. Прежде всего с учетом плоскости безопасности, где в последние годы возникает все больше рисков.
И технологии играют многослойную роль: используются для создания защитного военного щита создаваемых альянсов, служат залогом развития их бизнеса, все больше влияют на глобальную экономику и геополитику. Технологическое преимущество уже превратилось в силу государства как таковую.
В этом контексте сентябрьский визит Дональда Трампа в Лондон стал не просто дипломатическим событием, но и определенным сигналом формирования новой конфигурации мировой власти. Официальные медиа делали акцент на банкетах в Виндзоре или жестах протокола, однако за этой фасадной картинкой кроется важнейший месседж: на геополитическую арену вышли технологические корпорации, которые теперь сидят рядом с президентами и королями.
Этот визит действительно стал знаковым событием, которое, вероятно, начинает новый этап глобальной технологической гонки, сравнимой по масштабам разве что со знаменитым "Манхэттенским проектом". В отличие от своего предшественника, создавшего ядерное оружие, этот проект направлен на разработку "супероружия XXI века", основанного на искусственном интеллекте (ИИ) и квантовых вычислениях. Не менее интересно, что в центре этого нового альянса оказался неожиданный, но ключевой игрок – Украина.
Из этого текста вы узнаете:
- как англо-американский технологический альянс формирует новый мировой порядок;
- почему Palantir и Anduril становятся ключевыми игроками оборонных технологий;
- какую роль Украина играет как полигон для испытания новых решений;
- какие риски для нашего государства несет потеря контроля над данными и технологиями;
- как украинские компании-производители дронов и ракет пытаются сохранить субъектность на глобальном рынке.
Комментарии (0)