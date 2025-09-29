У побудові сучасних стратегічних союзів геополітика й технології дедалі більше переплітаються, і часом саме технології виходять на перший план. Передусім з оглядом на площину безпеки, де впродовж останніх років виникає дедалі більше ризиків.

І технології відіграють багатошарову роль: використовуються для створення захисного воєнного щита утворюваних альянсів, слугують запорукою розвитку їхнього бізнесу, дедалі більше впливають на глобальну економіку й геополітику. Технологічна перевага вже перетворилася на силу держави як таку.

У цьому контексті вересневий візит Дональда Трампа до Лондона став не просто дипломатичною подією, а й певним сигналом формування нової конфігурації світової влади. Офіційні медіа наголошували на банкетах у Віндзорі або жестах протоколу, однак за цією фасадною картинкою криється найважливіший меседж: на геополітичну арену вийшли технологічні корпорації, які тепер сидять поруч із президентами й королями.

Цей візит справді став знаковою подією, яка, ймовірно, започатковує новий етап глобальних технологічних перегонів, порівнянних за масштабами хіба що із знаменитим "Манхеттенським проєктом". На відміну від свого попередника, який створив ядерну зброю, цей проєкт спрямовано на розробку "суперзброї XXI століття", заснованій на штучному інтелекті (ШІ) та квантових обчисленнях. Не менш цікаво, що у центрі цього нового альянсу опинився несподіваний, але ключовий гравець – Україна.

З цього тексту ви дізнаєтесь:

як англо-американський технологічний альянс формує новий світовий порядок;

чому Palantir і Anduril стають ключовими гравцями оборонних технологій;

яку роль Україна відіграє як полігон для випробування нових рішень;

які ризики для нашої держави несе втрата контролю над даними та технологіями;

як українські компанії-виробники дронів і ракет намагаються зберегти суб’єктність на глобальному ринку.