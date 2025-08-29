В ночь на 28 августа 2025 года российские войска нанесли ракетный удар по турецкому заводу Baykar в Киевской области, который готовился к производству в Украине линейки беспилотников Bayraktar. Известно, что два зафиксированных попадания уже четвертой атаки на предприятие за последние полгода привели к достаточно серьезным повреждениям производственных мощностей, которые были почти готовы к работе.

Это именно тот случай, когда о нанесении ударов необходимо говорить публично: президент Владимир Зеленский уже подробно проинформировал об этом в телефонном разговоре президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ведь сам Владимир Путин нанес удар показательно и последовательно – иностранные бизнесы становятся для Кремля костью в горле. Потому что они стимулируют не только устойчивость Украины, но и делают страну мощным противником московскому режиму и препятствуют его главной цели – полному подавлению самостоятельного государства. Конечно, в первую очередь, это сигнал Турции, которая почти полностью зависит от РФ в чувствительном сегменте – развитии атомной энергетики (проект АЭС "Аккую").

Из этого текста вы узнаете:

почему Россия наносит показательные удары по западным предприятиям;

какую практическую пользу даст работа Baykar в Украине;

какой главный "урок" войны не усвоила Украина.