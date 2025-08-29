У ніч проти 28 серпня 2025 року російські війська завдали ракетного удару по турецькому заводу Baykar у Київській області, який готувався до виробництва в Україні лінійки безпілотників Bayraktar. Відомо, що два зафіксовані влучання вже четвертої атаки на підприємство за останні пів року призвели до досить серйозних пошкоджень виробничих потужностей, які були майже готові до роботи.

Це саме той випадок, коли про ураження необхідно говорити публічно: президент Володимир Зеленський вже детально поінформував про це у телефонній розмові президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана.

Адже сам Володимир Путін здійснив удар показово та послідовно – іноземні бізнеси стають для Кремля кісткою у горлі. Бо вони стимулюють не тільки стійкість України, але й роблять з країни потужного противника московському режиму й перешкоджають його головній цілі – повному придушенню самостійної держави. Звісно, у першу чергу, це сигнал Туреччині, яка майже повністю залежить від РФ у чутливому сегменті – розвитку атомної енергетики (проєкт АЕС "Аккую").

З цього тексту ви дізнаєтесь:

чому Росія завдає показових ударів по західних підприємствах;

яку практичну користь дасть робота Baykar в Україні;

який головний "урок" війни не засвоїла Україна.