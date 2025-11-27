LIGA.net поспілкувалася з третім президентом України Віктором Ющенком про ключові події, що формують порядок денний для України: від американського "мирного плану" та дискусій про можливі перемовини з Росією – до ролі партнерів і ризиків тиску на Київ. Розмова відбулася наступного ранку після чергового масованого обстрілу росіян по столиці та інших містах.

Ющенко різко оцінює пропозиції щодо територіальних поступок: "Я не приймаю ці пункти. Це капітуляція".

У інтерв’ю – про те, чи здатна Україна вистояти без допомоги США, на кого можна спиратися як на стратегічного партнера, якою має бути довгострокова стратегія у війні та що означають останні політичні скандали для внутрішньої стійкості держави.

