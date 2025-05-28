Война дронов – пиковая фаза. Способна ли Россия запускать по Украине 1000 "шахедов" в день
Несколько месяцев работы администрации Дональда Трампа кардинально изменили российского диктатора Путина. Сняв с хозяина Кремля клеймо международного преступника и убийцы, американское правительство де-факто сформировало новые геополитические условия. Включая почти откровенную поддержку со стороны Китая и последовательное формирование нового театра военных действий в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
За этой вершиной айсберга – глубокое внутреннее удовлетворение всей кремлевской рати и личное приглашение Путина к глобальному террору. И масштабный расстрел Украины беспилотниками и ракетами – для создания новых форм давления на партнеров.
Путин на подъеме и попытается добиться максимального эффекта в следующий временной промежуток – ориентировочно до глубокой осени. Тем более что чувствует технологическое преимущество: не только над Украиной, а в первую очередь над Европой.
Похоже, что глава России начал приводить в действие в очередной раз обновленную доктрину: убить как можно больше украинцев, чтобы заставить НАТО отступить в Европе.
- как Россия совершенствует шахеды, баллистические и крылатые ракеты
- почему вынуждена привлекать к обстрелам стратегические бомбардировщики Ту-160
- может ли отставание в дронах привести Украину и Европу к поражению в войне.