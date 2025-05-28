Несколько месяцев работы администрации Дональда Трампа кардинально изменили российского диктатора Путина. Сняв с хозяина Кремля клеймо международного преступника и убийцы, американское правительство де-факто сформировало новые геополитические условия. Включая почти откровенную поддержку со стороны Китая и последовательное формирование нового театра военных действий в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

За этой вершиной айсберга – глубокое внутреннее удовлетворение всей кремлевской рати и личное приглашение Путина к глобальному террору. И масштабный расстрел Украины беспилотниками и ракетами – для создания новых форм давления на партнеров.

Путин на подъеме и попытается добиться максимального эффекта в следующий временной промежуток – ориентировочно до глубокой осени. Тем более что чувствует технологическое преимущество: не только над Украиной, а в первую очередь над Европой.

Похоже, что глава России начал приводить в действие в очередной раз обновленную доктрину: убить как можно больше украинцев, чтобы заставить НАТО отступить в Европе.