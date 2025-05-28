Війна дронів – пікова фаза. Чи здатна Росія запускати по українцях 1000 "шахедів" на добу
Кілька місяців діяльності адміністрації Дональда Трампа кардинально змінили російського диктатора Путіна. Знявши з господаря Кремля тавро міжнародного злочинця та вбивці, американський уряд де-факто сформував нові геополітичні умови. Включно з майже відвертою підтримкою з боку Китаю та послідовним формуванням нового театру військових дій у Азійсько-Тихоокеанському регіоні.
За цією вершиною айсберга – глибоке внутрішнє задоволення усієї кремлівської раті й особисте запрошення Путіна до глобального терору. Та масштабний розстріл України безпілотниками й ракетами – для створення нових форм тиску на партнерів.
Путін на підйомі і спробує досягти максимального ефекту у наступний часовий проміжок – орієнтовно до глибокої осені. Тим більше, що відчуває технологічну перевагу: не тільки над Україною, а, в першу чергу, над Європою.
Схоже на те, що очільник Росії почав приводити в дію вчергове оновлену доктрину: вбити якомога більше українців, щоб змусити НАТО відступити в Європі.
- як Росія удосконалює "шахеди", балістичні та крилаті ракети;
- чому вимушена залучати до обстрілів стратегічні бомбардувальники Ту-160;
- чи може відставання у дронах привести Україну та Європу до поразки у війні.