Кілька місяців діяльності адміністрації Дональда Трампа кардинально змінили російського диктатора Путіна. Знявши з господаря Кремля тавро міжнародного злочинця та вбивці, американський уряд де-факто сформував нові геополітичні умови. Включно з майже відвертою підтримкою з боку Китаю та послідовним формуванням нового театру військових дій у Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

За цією вершиною айсберга – глибоке внутрішнє задоволення усієї кремлівської раті й особисте запрошення Путіна до глобального терору. Та масштабний розстріл України безпілотниками й ракетами – для створення нових форм тиску на партнерів.

Путін на підйомі і спробує досягти максимального ефекту у наступний часовий проміжок – орієнтовно до глибокої осені. Тим більше, що відчуває технологічну перевагу: не тільки над Україною, а, в першу чергу, над Європою.

Схоже на те, що очільник Росії почав приводити в дію вчергове оновлену доктрину: вбити якомога більше українців, щоб змусити НАТО відступити в Європі.