Украина теперь руководит военной стратегией НАТО. Доказательство – запуск программы PURL, где цель финансирования установлена на уровне $1 млрд в месяц. Чиновники НАТО уверяют LIGA.net: у программы нет конечной даты. Этот конвейер будет работать постоянно.

В течение всего одного дня количество стран-участников PURL из шести выросло до 17.

Еще один конвейер – интеллектуальный – свидетельствует, что НАТО учится у Украины и это уже дает практические результаты. "У нас был поврежденный в Украине российским ударом радар системы Patriot. Промышленность признала его непригодным к восстановлению. Но благодаря координации NSATU его отремонтировали в Германии за восемь недель и вернули на фронт. Вскоре после возвращения он был успешно задействован", – рассказывает высокопоставленный чиновник Альянса.

Как российско-украинский фронт стал живой "лабораторией" и почему в НАТО уверены, что США больше не "бросят" Украину: разбор LIGA.net из штаб-квартиры.