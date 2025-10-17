Україна тепер керує військовою стратегією НАТО. Доказ – запуск програми PURL, де ціль фінансування встановлена на рівні $1 млрд на місяць. Посадовці НАТО запевняють LIGA.net: програма не має кінцевої дати. Цей конвеєр працюватиме постійно.



Протягом лише одного дня кількість країн-учасників PURL з шести виросла до 17.

Ще один конвеєр – інтелектуальний – НАТО вчиться в України й це вже дає практичні результати. "Ми мали пошкоджений в Україні російським ударом радар системи Patriot. Промисловість визнала його непридатним до відновлення. Але завдяки координації NSATU його відремонтували в Німеччині за вісім тижнів і повернули на фронт. Незабаром після повернення він мав перше успішне залучення", – каже високопосадовець Альянсу.

Як російсько-український фронт став живою "лабораторією" та чому в НАТО впевнені, що США більше не "кинуть" Україну: розбір LIGA.net зі штаб-квартири.