Европа под угрозой, даже если сами европейцы не хотят этого признавать.

Россия имела идею подорвать единство Европейского Союза еще при царе, а потом – при коммунистах, говорит LIGA.net президент Панъевропейского движения Австрии Райнхард Клоучек. При Путине ничего не изменилось.

Но режим в США сегодня пытается сделать то же самое, исповедуя имперский подход. "За Трампом стоят бизнесмены, такие как Питер Тиль. Богатые успешные люди, но они не имеют никакого представления о демократии. Для них это не является необходимостью, – говорит Клоучек. – Но, может, именно эта политика США укрепит Европу".

Клоучек присоединился к Панъевропейскому движению, которое привело к созданию ЕС, в 1999 году. А в прошлом году возглавил его, сменив на посту потомка последнего императора Австро-Венгерской Империи Карла фон Габсбурга.

Из интервью Клоучека для LIGA.net вы узнаете:

возможно ли вступление Украины в ЕС до 2030 года;

как евроинтеграция перестала быть историей успеха;

почему Украина должна объяснять, что Киевская Русь и Россия – это как Румыния и Римская Империя.