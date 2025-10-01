Європа під загрозою, навіть якщо самі європейці не хочуть цього визнавати. Російські винищувачі вільно почувають себе у небі Естонії, російські дрони перетинають кордони з Польщею та Румунією. У новому звіті Міжнародного інституту стратегічних досліджень йдеться про російські диверсії ледь не у всіх країнах ЄС. Саме час говорити про долю Європи.

Росія мала ідею підірвати єдність Європейського Союзу ще за царя, а потім – за комуністів, каже LIGA.net президент Пан'європейського руху Австрії Райнхард Клоучек. За Путіна нічого не змінилось.

Але режим у США сьогодні намагається зробити те саме, сповідаючи імперський підхід. "За Трампом стоять бізнесмени, такі як Пітер Тіль. Багаті успішні люди, але вони не мають жодного уявлення про демократію. Для них це не є необхідністю, – каже Клоучек. – Але, може, саме ця політика США зміцнить Європу".

Клоучек долучився до Пан'європейського руху, який призвів до створення ЄС, у 1999 році. А торік очолив його, змінивши на посаді нащадка останнього імператора Австро-Угорської Імперії Карла фон Габсбурга.

Із інтерв'ю Клоучека для LIGA.net ви дізнаєтесь:

чи можливий вступ України до ЄС до 2030 року;

як євроінтеграція перестала бути історією успіху;

чому Україна має пояснювати, що Київська Русь і Росія – це як Румунія та Римська Імперія.