Бывшая журналистка украинской службы "Голоса Америки" Ирина Соломко, а теперь Боненбергер, сделала радикальный карьерный скачок и стала депутатом городского совета в американском городе Бренфорд (штат Коннектикут). По ее словам, этот опыт "напоминает журналистику", но требует совсем другого искусства – компромисса.

"Для меня огромный ментор – мой муж. Он сказал: "Америка – именно для таких как ты, кто хочет влиять на политические процессы", – объясняет Ирина.

Почему работа в горсовете США – это волонтерство? Что такое "синие" и "белые воротнички" Бренфорда? Как работает "knocking doors" и нужен ли такой прямой контакт с избирателями в Украине? Как это – жить в Америке? Об интригах местного самоуправления и суровой американской бюрократии – в интервью Ирины Соломко для LIGA.net.