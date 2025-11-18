Колишня журналістка української служби "Голосу Америки" Ірина Соломко, а нині Боненбергер, зробила радикальний кар'єрний стрибок і стала депутаткою міської ради американського міста Бренфорд (штат Коннектикут). За її словами, цей досвід "нагадує журналістику", але вимагає зовсім іншого мистецтва – компромісу.

"Для мене величезним ментором є мій чоловік. Він сказав: "Америка – саме для таких як ти, хто хоче впливати на політичні процеси", – пояснює Ірина.

Чому робота в міськраді США – це волонтерство? Що таке "сині" та "білі комірці" Бренфорда? Як працює "knocking doors" і чи потрібен такий прямий контакт з виборцями в Україні? Як це – жити в Америці? Про інтриги місцевого самоврядування та сувору американську бюрократію – в інтерв'ю Ірини Соломко для LIGA.net.