На улице мороз -15°C, температура под водой – где-то +2°C. Затопленные шахты в одной из Киевских ТЭЦ, поврежденные ракетным ударом. В полной темноте тесного пространства полтора на полтора метра пятеро водолазов по очереди работали в сверхсложных условиях шесть дней, чтобы вернуть в дома людям свет. На каждое погружение – всего около 40 минут под водой, больше не выдерживают ни организм, ни снаряжение.

Как во время подводной операции водолазы под наблюдением робота восстанавливали поврежденную россиянами ТЭЦ с помощью молотка и зубила – LIGA.net рассказал начальник единственной в Украине группы подводных работ повышенной сложности Андрей Власенко.