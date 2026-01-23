На вулиці мороз -15°C, температура під водою – десь +2°C. Затоплені шахти в одній із Київських ТЕЦ, пошкоджені ракетним ударом. У повній темряві тісного простору півтора на півтора метра п'ятеро водолазів по черзі працювали в надскладних умовах шість днів, щоб повернути в домівки людям світло. На кожне занурення – лише близько 40 хвилин під водою, більше не витримують ані організм, ані спорядження.

Як під час підводної операції водолази під наглядом робота відновлювали пошкоджену росіянами ТЕЦ за допомогою молотка і зубила – LIGA.net розповів начальник єдиної в Україні групи підводних робіт підвищеної складності Андрій Власенко.