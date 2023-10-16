Президент США Джо Байден – в непростой ситуации. Россия продолжает войну на истощение против Украины, Израиль хочет мстить террористам ХАМАС вплоть до уничтожения – за убийства гражданских. В то время, когда на израильских границах бряцают оружием иранские прокси.

И все это – в условиях парализованного Конгресса, который из-за кучки радикальных трампистов уже больше недели не может выбрать спикера Палаты представителей. И утвердить помощь союзникам.

Но Байден сохраняет оптимизм: "Мир находится в точке перелома… У нас есть огромные, огромные возможности сделать этот мир лучше". LIGA.net выбрала самые важные цитаты из интервью Байдена программе CBS 60 minutes.

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"ХАМАС ДОЛЖЕН БЫТЬ УНИЧТОЖЕН"

ХАМАС – это кучка трусов. "Они прячутся за спинами гражданских. Они разместили свои штаб-квартиры там, где находятся гражданские, здания и тому подобное... Я уверен: израильтяне сделают все, что в их силах, чтобы избежать убийства невиновных гражданских лиц".

Они должны быть ликвидированы. "Да, я верю [что ХАМАС должен быть уничтожен полностью]".

Но ХАМАС – это не палестинский народ. "По моему мнению, ХАМАС и крайние элементы ХАМАС не представляют весь палестинский народ".

И создание палестинского государства – необходимо. "Должны существовать палестинские власти. Нужен путь к палестинскому государству... Не сейчас, но я думаю, что Израиль понимает, что значительная часть палестинского народа не разделяет взглядов ХАМАС и Хезболлы".

"ОККУПАЦИЯ ГАЗЫ БЫЛА БЫ ОШИБКОЙ "

Израилю не следует оккупировать Газу. "Я думаю, что это было бы большой ошибкой".

Послание Ирану и Хезболле – простое. "Не надо. Не надо, не надо, не надо [вмешиваться в войну]".

Доказательств причастности Ирана к атаке ХАМАС (пока) нет. "Иран постоянно поддерживает ХАМАС и Хезболлу... Но знали ли они об этом, помогали ли они планировать атаку – на данный момент нет никаких доказательств".

США отправили два авианосца к берегам Израиля. Но вряд ли вмешаются прямо. "Я не думаю, что это необходимо. У Израиля есть одни из лучших вооруженных сил... Я гарантирую, что мы обеспечим их всем необходимым".

США пытаются создать коридоры для жителей Газы. "Наша команда говорит с ними [израильтянами] об этом. И о том, может ли быть создана безопасная зона. Мы также говорим с египтянами о том, есть ли возможность вывезти детей и женщин из этой зоны сейчас. Но это тяжело".

Байден хочет, чтобы в Газу поступали гуманитарные грузы. "Я уверен, что Израиль будет действовать в соответствии с правилами войны. Существуют стандарты, соблюдаемые демократическими институтами и странами. И поэтому я уверен, что у невинных людей в Газе будет возможность иметь доступ к лекарствам, пище и воде".

"МЫ МОЖЕМ ПОЗАБОТИТЬСЯ И ОБ УКРАИНЕ, И ОБ ИЗРАИЛЕ, И О СЕБЕ "

Вопросы Украины и Израиля связаны с безопасностью США. "Преимущественно связаны. Например, в Украине одной из моих целей было не допустить, чтобы совершивший военные преступления Путин смог оккупировать независимую страну, которая граничит с союзниками по НАТО и находится на границе с Россией".

"Представьте, что произошло бы сейчас, если бы ему это удалось. Знаете ли вы о какой-то большой войне в Европе, в которую мы не были бы вовлечены? Мы не хотим, чтобы это произошло. Мы хотим убедиться, что эти демократии устойчивы. И Украина играет решающую роль в обеспечении этого".

США могут справиться с Украиной и Израилем.

"Ради Бога, мы же Соединенные Штаты Америки, самая могущественная нация в истории – не в мире, а в истории мира. Мы можем позаботиться об обеих вещах и при этом поддерживать нашу общую международную оборону".

Паралич Конгресса увеличивает риски для мира. "Это не та Республиканская партия, которую знал ваш отец. На 30% она состоит из этих республиканцев MAGA (трампистов. – Ред.)… Возможно, они не смотрят на демократию так, как мы с вами".

И Байден уверен, что хочет баллотироваться снова. "Да, потому что... я уверен. Послушайте, когда я баллотировался, я сказал: мир находится в точке перелома... Мир меняется".

Ибо верит, что мир можно сделать лучше. "Представьте себе, если мы сможем добиться успеха в том, чтобы на Ближнем Востоке произошла нормализация отношений. Я думаю, что мы можем это сделать".

"Представьте, что произойдет, если мы объединим всю Европу, и Путина наконец-то прижмут там, где он не сможет приносить с собой проблемы, которые он приносит. У нас есть огромные возможности сделать этот мир лучше".

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