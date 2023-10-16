Президент США Джо Байден – у непростій ситуації. Росія продовжує війну на виснаження проти України, Ізраїль хоче мститися терористам ХАМАС аж до знищення – за вбивства цивільних. У той час, коли на ізраїльських кордонах брязкають зброєю іранські проксі.

І все це – в умовах паралізованого Конгресу, який через купку радикальних трампістів уже понад тиждень не може обрати спікера Палати представників. Та затвердити допомогу союзникам.

Але Байден зберігає оптимізм: "Світ знаходиться в точці перелому… У нас є величезні, величезні можливості зробити цей світ кращим". LIGA.net обрала найважливіші цитати з інтерв’ю Байдена програмі CBS 60 minutes.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

"ХАМАС МАЄ БУТИ ЗНИЩЕНО "

ХАМАС – це купка боягузів. "Вони ховаються за спинами цивільних. Вони розмістили свої штаб-квартири там, де знаходяться цивільні, будівлі й тому подібне… Я впевнений: ізраїльтяни зроблять усе, що в їхніх силах, щоб уникнути вбивства невинних цивільних осіб".

Їх має бути ліквідовано. "Так, я вірю [що ХАМАС має бути знищено повністю]".

Але ХАМАС – це не палестинський народ. "На мій погляд, ХАМАС і крайні елементи ХАМАС не представляють увесь палестинський народ".

І створення палестинської держави – необхідне. "Повинна існувати палестинська влада. Потрібен шлях до палестинської держави... Не зараз, але я думаю, що Ізраїль розуміє, що значна частина палестинського народу не поділяє поглядів ХАМАС і Хезболли".

"ОКУПАЦІЯ ГАЗИ БУЛА Б ПОМИЛКОЮ"

Ізраїлю не слід окуповувати Газу. "Я думаю, що це було б великою помилкою".

Послання Ірану і Хезболлі – просте. "Не треба. Не треба, не треба, не треба [втручатись у війну] ".

Доказів причетності Ірану до атаки ХАМАС (поки) нема. "Іран постійно підтримує ХАМАС і Хезболлу... Але чи знали вони про це, чи допомагали вони планувати атаку – на цей момент немає жодних доказів".

США відправили два авіаносці до берегів Ізраїлю. Але навряд чи втрутяться прямо. "Я не думаю, що це необхідно. Ізраїль має одні з найкращих збройних сил... Я гарантую, що ми забезпечимо їх усім необхідним".

США намагаються створити коридори для мешканців Гази. "Наша команда говорить з ними [ізраїльтянами] про це. І про те, чи може бути створена безпечна зона. Ми також говоримо з єгиптянами про те, чи є можливість вивезти дітей і жінок з цієї зони зараз. Але це важко".

Байден хоче, щоб до Гази надходили гуманітарні вантажі. "Я впевнений, що Ізраїль діятиме відповідно до правил війни. Існують стандарти, яких дотримуються демократичні інститути й країни. І тому я впевнений, що у невинних людей у Газі буде можливість мати доступ до ліків, їжі й води".

"МИ МОЖЕМО ПОДБАТИ І ПРО УКРАЇНУ, І ПРО ІЗРАЇЛЬ, І ПРО СЕБЕ"

Питання України й Ізраїлю пов’язані з безпекою США. "Переважно пов'язані. Наприклад, в Україні однією з моїх цілей було не допустити, щоб Путін, який скоїв воєнні злочини, зміг окупувати незалежну країну, що межує з союзниками по НАТО і знаходиться на кордоні з Росією".

"Уявіть, що сталося б зараз, якби йому це вдалося. Чи знаєте ви про якусь велику війну в Європі, в яку ми не були б втягнуті? Ми не хочемо, щоб це сталося. Ми хочемо переконатися, що ці демократії є стійкими. І Україна відіграє вирішальну роль у забезпеченні цього".

США можуть впоратися з Україною й Ізраїлем.

"Заради Бога, ми ж Сполучені Штати Америки, наймогутніша нація в історії – не у світі, а в історії світу. Ми можемо подбати про обидві речі й разом з тим підтримувати нашу загальну міжнародну оборону".

Параліч Конгресу збільшує ризики для світу. "Це не та Республіканська партія, яку знав ваш батько. На 30% вона складається з цих республіканців MAGA (трампістів. – Ред.)… Можливо, вони не дивляться на демократію так, як ми з вами".

І Байден впевнений, що хоче балотуватися знов. "Так, тому що... я впевнений. Послухайте, коли я балотувався, я сказав: світ знаходиться в точці перелому… Світ змінюється".

Бо вірить, що світ можна зробити кращим. "Уявіть собі, якщо ми зможемо досягти успіху в тому, щоб на Близькому Сході відбулася нормалізація відносин. Я думаю, що ми можемо це зробити".

"Уявіть, що станеться, якщо ми об'єднаємо всю Європу, і Путіна нарешті притиснуть там, де він не зможе спричиняти проблеми, які він спричиняє. У нас є величезні можливості зробити цей світ кращим".

Читайте також: Розбір | "Легкої прогулянки не буде". Які сили має Ізраїль і його вороги на чолі з ХАМАС

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.