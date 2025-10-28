Все помнят штурмы Бахмута. Но сравните это с тем, что сейчас происходит в Купянске и Покровске

Смотрю на некоторые оценки действий российского командования со стороны немалого числа наших, так сказать, информационщиков (называть их журналистами или экспертами я даже не возьмусь) и немного офигеваю (чувствую удивление) от их контента, касающегося этой войны.

Если их послушать, посмотреть и почитать, то может сложиться впечатление, что российское командование — это такие кровожадные, тупые и неуклюжие монстры, которые непрерывно гонят "на убой" собственный личный состав и других приемов и методов организации и ведения боевых действий не знают.

Возможно, с информационно-психологической точки зрения это и уместно, но с точки зрения взвешенной, рациональной оценки и анализа действий противника — категорически нет. Это остужает, способствует созданию искаженного представления о реальных возможностях и способностях врага.

У нас почему-то решили, что российское командование ничему и никак не учится и не учитывает опыт (в том числе собственный) войны при планировании и организации боевых действий на тактическом и оперативном уровнях.

Воображаемая "схема", которую рисуют нам такого рода отечественные эксперты и "информационщики", проста: россияне, будто бы, сгоняют на выбранное направление кучу личного состава, создают кратное преимущество, а затем "мясными штурмами" пытаются проломить систему обороны ВСУ.

Все якобы четко, понятно (особенно рядовому украинскому гражданину) и укладывается в каноны, которые, по словам наших "экспертов", приняты в "советско-российском ГШ".

На самом деле, в реальности все происходит куда сложнее и, мягко говоря, иначе: россияне учатся, причем на всех трех основных уровнях управления — тактическом, оперативном и стратегическом.

Для примера.

Все помнят штурмы российскими войсками Бахмута и Авдеевки, Торецка и Часового Яра. Как они были организованы российским командованием, как происходили в реальности и чем им это обошлось.

Но сравните это с тем, что сейчас происходит в Купянске и Покровске. Сравните методы и приемы, применяемые российским командованием сейчас на тактическом уровне, с теми, которые оно применяло ранее.

Вспомните, что этим приемам "инфильтрации" и "скрытого проникновения" вместо лобовых атак и штурмов кварталов городской застройки российские войска нужно было научить (причем в массовом порядке), при этом еще и организовать взаимодействие и устойчивое управление войсками (по крайней мере на тактическом уровне) и сделать еще много чего, чтобы это давало нужный эффект (а, судя по нынешней ситуации, он таки есть).

Поэтому, уважаемые коллеги, не стоит недооценивать врага.

