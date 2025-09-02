Заявление Путина о "государственном перевороте" и "реанимация" Януковича свидетельствуют о глубоком кризисе креатива в Кремле

"АстанАвитесь". 3-я серия "убийственного" триллера под общим названием "Легитимный".

Дело в том, что это вытащенное из нафталина яйцеударенное чучело, даже при всех попытках Кремля сделать из него "законного" президента Украины, не сможет снова стать таковым. По одной простой причине.

Он САМОустранился от своей должности в 2014 году.

Банально: "не вышел на работу", за что и был вполне законно уволен с должности работодателем, то есть народом Украины в виде решений внеочередного заседания его парламента – Верховной Рады Украины.

Этот факт установлен правовым образом, то есть в суде.

Я так слегка напомню очень "умным креативщикам" в кремлевской администрации тогдашний ход событий.

Из-за невыхода господина янукОвоща на работу, Верховная Рада (кворум и законность заседания которой также подтверждены вполне законным образом) была ВЫНУЖДЕНА назначить господина Турчинова ВРЕМЕННО исполнять обязанности президента Украины ДО ПОЛНОСТЬЮ ЗАКОННЫХ И ЛЕГИТИМНЫХ ВЫБОРОВ, которые и были назначены и проведены в установленные законом на такой случай сроки.

Поэтому запуск Кремлем в очередной раз "шарманки" о "государственном перевороте" в Украине в 2014 году лишен смысла с любой точки зрения: как с логической, так и с правовой.

Исходя из этого, янукОвощ лишился своей должности президента Украины не потому, что "был Майдан", а банально из-за своего самоустранения и побега из страны.

На момент его детективной "эвакуации" весь государственный аппарат исполнительной власти (включая все силовые ведомства), значительная часть парламента и т.д. продолжали функционировать, подчиняться ему и были готовы выполнять его указы и распоряжения. То есть в реальности ему ничего не угрожало и ничто не мешало исполнять возложенные на него должностные обязанности.

Суть дела в другом – он сам решил по какой-то причине, причем именно в этот момент, отказаться от исполнения обязанностей президента Украины (и, соответственно, ее Верховного главнокомандующего) и удрать в соседнюю страну.

Так о каком государственном перевороте в Украине продолжают толковать в Кремле…? ЯнукОвощ по собственной доброй воле лишился президентской булавы.

Причины этого достаточно странного поступка пенькового прыгунца являются предметом отдельного разговора (многое в этом смысле объясняют последующие события и сами обстоятельства этого самоустранения).

Но с формально-правовой точки зрения у нынешней кремлевской власти (легитимность которой вызывает не меньше вопросов) вообще нет ни малейших оснований трактовать события в Украине, датированные 2014 годом, и связанные с ними кадровые изменения в высших эшелонах власти как "государственный переворот".

Конституционный строй и государственное устройство в стране НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ. Изменились лишь фамилии должностных лиц в высших эшелонах власти, причем именно из-за стремительного катапультирования этого завгара из страны.

В этом контексте сначала в Кремле требовали выборов в воюющей стране. Сейчас достали из какого-то чулана "законного" янукОвоща…

тАвАриСЧи, что-то у вас с творчеством… сАвсем плохо стало.

