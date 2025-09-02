Заява Путіна про "державний переворот" та "реанімація" Януковича свідчать про глибоку кризу з креативом у Кремлі

"АстанАвитесь". 3-тя серія "вбивчого" трилеру під загальною назвою "Лєгітимний".

Річ у тому, що це викопане з нафталіну яйцевдарене опудало, навіть за всіх намагань Кремля зробити з нього "законного" президента України, не зможе знову стати таким. З однієї простої причини.

Він САМОусунувся від своєї посади у 2014-му році.

Банально: "не вийшов на роботу", за що й був цілком законно звільнений із посади роботодавцем, себто народом України, у вигляді рішень позачергового засідання його парламенту – Верховної Ради України.

Цей факт встановлений правовим чином, тобто у суді.

Я так легенько нагадаю дуже "розумним креативникам" в кремлівській адміністрації тогочасну канву подій.

Через невихід пана янукОвоща на роботу, Верховна Рада (кворум і законність засідання якої також підтвердженні цілком законним чином) була ВИМУШЕНА призначити пана Турчинова ТИМЧАСОВО виконувати обов'язки президента України ДО ЦІЛКОМ ЗАКОННИХ Й ЛЕГІТИМНИХ ВИБОРІВ, які й були призначені та проведені у встановлені законом на такий випадок терміни.

Тому заведення Кремлем вчергове "шарманки" про "державний переворот" в Україні у 2014-му році позбавлене сенсу з будь-якого погляду: як із логічного, так і з правового.

Виходячи з цього, янукОвощ позбувся своєї посади президента України не тому, що "був Майдан", а банально через його самоусунення й втечу з країни.

На момент його детективної "евакуації" увесь державний апарат виконавчої влади (включно з усіма силовими відомствами), значна частина парламенту тощо продовжували функціонувати, йому підпорядковуватись й готові були виконувати його укази та розпорядження. Тобто в реальності нічого йому не загрожувало й не заважало виконувати покладені на нього його посадою обов'язки.

Сенс справи полягає в іншому – він сам вирішив чомусь, причому саме у цей момент, усунутись від виконання обов'язків президента України (й, відповідно, її Верховного головнокомандувача) й накивати п'ятами до сусідньої країни.

То про який державний переворот в Україні продовжують товкти у Кремлі...? ЯнукОвощ з власної доброї волі позбувся президентської булави.

Причини цього достатньо дивного вчинку пенькового стрибунця є предметом окремої розмови (багато що у цьому сенсі пояснюють наступні події й самі обставини цього самоусунення).

Але з формально-правової точки зору у нинішньої кремлівської влади (легітимність якої викликає не менше запитань) взагалі не існує навіть найдрібніших підстав визначати події в Україні, датовані 2014 роком й пов'язані з ними зміни персоналій у вищих ешелонах влади, саме як "державний переворот".

Конституційний лад та державний устрій в країні НЕ ЗМІНИЛИСЬ. Змінились лише прізвища посадових осіб у вищих ешелонах влади, причому саме через стрімке катапультування цього завгара з країни.

У цьому контексті спочатку у Кремлі вимагали виборів у країні, що воює. Зараз дістали з якоїсь комори "законного" янукОвоща...

"тАвАриСЧи, что-то у вас с творчеством... сАвсем плохо стало".

