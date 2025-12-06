Полное сопровождение. Как основатель юрфирмы MORIS Андрей Романчук присоединился к "Хартии"

Год назад управляющий партнер и один из основателей юридической компании MORIS, которая входит в топ-5 юридических компаний, повлиявших на развитие рынка, Андрей Романчук мобилизовался в 13 бригаду НГУ "Хартия". Сейчас Андрей возглавляет организационно-правовую работу в корпусе, а MORIS стала первой компанией в Украине, которая взяла на юридическое сопровождение pro bono корпус Сил обороны. Задания от "Хартии" занимают половину рабочего времени сотрудников MORIS.

Как компания взаимодействует с "Хартией" и почему мобилизация – лучший способ углубиться в юридические дела боевого подразделения – в материале. LIGA.net.

Мечта, которая сбылась

Андрею Романчуку 47 лет. Еще в школе он твердо решил: хочет стать юристом. "Это как рок-н-ролл, как любовь, – отвечает Романчук на вопрос о том, как он выбирал профессию, и добавляет: – Я не помню, кем хотел стать в детстве. С девятого класса я на 100% был уверен, что хочу быть юристом. Мне нравилось общаться с людьми, убеждать их. Причем я четко понимал, что хочу быть именно юристом, который защищает, а не обвиняет".

Повзрослев, Андрей начал воплощать в жизнь свои школьные мечты. Он получил диплом юриста в Прикарпатском университете родного Ивано-Франковска, а затем еще один – на факультете международного права и бизнеса Львовского национального университета. Параллельно он занимался активизмом: еще школьником в советское время состоял в тогда запрещенной скаутской организации "Пласт" в Ивано-Франковской области, а будучи студентом – в "Студенческом Братстве".

"Общественная работа в основном связана с защитой прав или интересов, юриспруденция – тоже о правах, только на профессиональном уровне, – объясняет Андрей. – Меня всегда привлекали проекты, в которых нужно было строить юридические стратегии. Это началось со студенческих забастовок и внедрения студенческого самоуправления – именно тогда я впервые почувствовал тонкую грань между общественным активизмом, необходимостью соблюдать законодательство и оставаться в правовом поле".

Фото: Владислав Клименко

После окончания университета он построил карьеру адвоката и в итоге в 2004 году вместе с партнером основал в Ивано-Франковске компанию MORIS. В 2007 году вся компания переехала в Киев, с тех пор Романчук жил в столице.

Сегодня MORIS – флагман украинского юридического рынка – юридическая фирма полного цикла, специализирующаяся на корпоративном праве, слияниях и поглощениях (M&A), а также на решении споров, уголовном, налоговом, банковском, аграрном праве и т.д.

С начала российско-украинской войны в 2014 году компания начала оказывать помощь армии: военнослужащим, ветеранским и благотворительным организациям.

"Всё началось с пяти пикапов, которые мы купили для одного подразделения из Франковска, отправлявшегося в зону АТО. Тогда это было еще чем-то новым и необычным, – вспоминает Романчук. – Впоследствии к нам стали обращаться не только за финансовой, но и за юридической помощью".

Работать и поддерживать военных

Утром 24 февраля 2022 года Романчук с партнерами приехали в родной Франковск: на эту дату было запланировано учредительное собрание Ивано-Франковской бизнес-ассоциации.

Тогда в Ивано-Франковске разрабатывали стратегию развития города, и MORIS привлекли в качестве эксперта. Однако выяснилось, что на городском уровне нет организации, объединяющей местный бизнес. Поэтому компания выступила "модератором" этого процесса.

Над созданием бизнес-ассоциации работали уже полгода. И очередную встречу случайно назначили именно на тот день, который украинцы никогда не забудут.

"Я не верил, что начнется полномасштабное вторжение, – признается Андрей. – Накануне в чате все участники учредительного собрания проголосовали за то, чтобы собраться 24 февраля в 15:00. Поэтому я и несколько партнеров из фирмы отправились в Ивано-Франковск. Я заехал к родителям, они живут недалеко от аэропорта. И где-то в пять утра, когда по нему прилетели первые ракеты, я понял, что всё серьезно".

Тогда создание бизнес-ассоциации отложили. Вместо этого юристы инициировали создание волонтерского координационного центра Save Ukraine Now. Он до сих пор работает при поддержке местного бизнеса и громад, обеспечивая подразделения на передовой в Прикарпатье всем необходимым.

"Часть юристов находилась в Ивано-Франковске, другая присоединилась из Киева онлайн. Мы искали бронежилеты, шлемы, снаряжение для первых батальонов, которые выдвигались на передовую", – рассказывает Романчук.

Фото: Владислав Клименко

Тогда было много зарубежных контрактов на импорт в Украину оборудования, в том числе военного или двойного назначения. Практического опыта почти ни у кого не было. Важно было провести все этапы таких поставок. Как правило, это касалось законодательства нескольких стран, также важно было верифицировать поставщика, провести его комплаенс (система процедур, правил и мер контроля, направленных на соблюдение законодательства. – LIGA.net) и проверить, способен ли он осуществить такую поставку.

Работа шла днем и ночью. Она наполнила жизнь, не дала растеряться, потому что все понимали, что делают что-то действительно важное.

Волонтерская деятельность позволила сохранить и укрепить коллектив компании. А уже летом 2022 года рынок юридических услуг начал восстанавливаться. Тем не менее команда MORIS не прекращала поддержку армии на безвозмездной основе, совмещая волонтерство с бизнесом. Они оказывали поддержку "Азову", десятой отдельной горно-штурмовой бригаде "Эдельвейс", 102 бригаде территориальной обороны, Третьей отдельной штурмовой бригаде и другим подразделениям.

"Мы защищали и защищаем тех, кто защищает нас", – говорит Романчук.

Также с 2022 года юридическая компания MORIS привлекалась к сопровождению особо сложных дел Генерального штаба. Знаковым кейсом в ее портфолио стала история с наследством для тогдашнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. В 2023 году юристы компании успешно организовали процесс передачи ВСУ 1 000 000 долларов, которые ему завещал гражданин США украинского происхождения.

Тогда Андрей был уверен, что как гражданские лица они с командой делают всё возможное.

Как Романчук пришел в "Хартию"

Однако на третий год полномасштабной войны Андрей Романчук осознал: несмотря на тесный контакт с подразделениями, для полного понимания всех процессов изнутри ему необходимо полноценно служить в армии.

"Я видел, с чем сталкиваются юристы в боевых бригадах. Это была просто жуть, – говорит Андрей. – Юристов в боевых подразделениях недостаточно, у них физически не хватает времени на сопровождение всех процессов, подготовку и участие в судебных заседаниях. Юридическая работа в боевой бригаде многогранна – от договоров и судов до консультаций по соблюдению международного гуманитарного права. Если ты действительно пытаешься ее выполнить, а не перекладывать на другие службы, то работы непочатый край. Поэтому я пришел к выводу, что нужно погрузиться, чтобы понять, как эти организмы функционируют, какая помощь и поддержка им необходимы. И так я понял, что нужно мобилизоваться. Присоединиться к какой-нибудь бригаде, чтобы компания оказывала ей юридическое сопровождение".

Пятого сентября 2024 года на мероприятии, посвященном Дню благотворительности, Андрей познакомился с Всеволодом Кожемяко, харьковским предпринимателем и соучредителем добровольческого подразделения "Хартия", из которого впоследствии выросла 13 бригада НГУ. Тогда Романчук знал лишь, что это прогрессивное и быстро развивающееся подразделение.

Кожемяко сразу же пригласил его в "Хартию": посмотреть, как всё устроено, а потом уже принимать решение. Через несколько дней Андрей поехал в Харьков. А уже спустя две недели начал передавать дела в компании:

"Я увидел: там действительно непочатый край работы, – вспоминает он. – "Хартия" – это целая экосистема: и бригада, и общественная организация, и благотворительный фонд. Это проекты по интеллектуальным правам, потому что подразделение проводит много публичных мероприятий, это закупки и проверка контрагентов… Я понял, что это мой объем и масштаб. И уже после разговора и знакомства с тогдашним командиром бригады (сейчас – командир корпуса "Хартия". – LIGA.net) полковником Игорем Оболенским я решил мобилизоваться в "Хартию". Его широта видения и понимание процессов убедили меня, что мы действительно строим новую украинскую армию".

Фото: Владислав Клименко

26 ноября 2024 года Романчук официально вступил в ряды бригады. Параллельно он готовил к этому свою семью.

"Когда я сказал родным, что мобилизуюсь, все очень переживали – дети, жена, мама, сестра, – вспоминает Андрей. – Но когда эмоции улеглись, они сказали, что и так понимали, что я в конце концов мобилизуюсь. Наверное, подсознательно они были к этому готовы".

С первых дней службы Андрея прозвали в честь его компании – Морис. Когда пришло время выбирать позывной, он решил, что это лучший вариант.

Новобранец Морис – "по духу западник, по убеждениям – великодержавный украинец" – быстро полюбил город-форпост на востоке, куда ему пришлось переехать, чтобы быть ближе к зоне ответственности своей бригады.

"Я влюбился в Харьков, – признается он. – Люди, которые остались здесь, очень искренние, открытые. Это другой патриотизм, чем в Галичине, в Ивано-Франковской области. По сути, то, что переживала Галичина в 1940-1950-х годах, сейчас переживает Харьковская область. Мне импонирует выражение, которое я услышал от командира корпуса "Хартия": "Сто лет назад мы сражались под Збручем или под Львовом, а сейчас сражаемся под Харьковом, то есть мы продвигаемся". Поэтому мне невероятно нравится Харьков, несмотря на постоянные тревоги".

50% рабочего времени – "Хартии"

Решение управляющего партнера в компании поддержали. И сразу же начали выстраивать взаимодействие с "Хартией". Весной 2025 года на базе бригады был создан корпус НГУ, поэтому объем задач значительно вырос – и юристам также нужно было это учитывать.

"Перед формированием корпуса командир спросил меня: "Сколько юристов для него нужно?" Зная штат, я ответил: "Мне все равно, командир", – вспоминает Романчук. – Если мы хотим качественно построить работу, то MORIS будет не просто волонтерить в свободное от работы время, а работать так, как с топовым клиентом. Юристы будут закреплены за направлениями и практиками – и будут сопровождать всё".

Андрей сравнивает корпус с крупной холдинговой компанией, насчитывающей 15 000 сотрудников, в штате которой обычно работают 100-120 юристов. В корпусе же численность военнослужащих в разы больше. Казалось бы, на такое количество нужен целый батальон юристов, но в штате их было… трое.

"Как только объем задач стал слишком большим, чтобы справляться с ним в режиме волонтерства, мы выстроили все как бизнес-процесс, – объясняет старший партнер MORIS Марьян Мартынюк. – То есть мы воспринимаем "Хартию" как одного из наших топовых клиентов".

В 2024 году, по словам представителей компании, юридическое сопровождение "Хартии" занимало 40% рабочего времени юристов, в этом году – половину. Часть коллектива занята задачами от "Хартии" на полную ставку.

"Просто стали работать больше, – говорит Романчук. – Несмотря на войну, юридический рынок существует и работы в этом секторе много. Важно не потерять клиентов, с которыми компания работает много лет. Поэтому часто наши юристы работают и вне рабочего графика, и в выходные, придерживаясь основного принципа: либо ты в армии, либо ты для армии. Также удалось собрать команду юристов в отделе юридического обеспечения корпуса "Хартия", которая профессионально распределяет задачи и правильно выстраивает процессы".

MORIS помогает выстраивать юридическую структуру и процессы в корпусе, а также входящих в него бригадах. Юристы занимаются нормативно-правовой базой – анализируют, готовят, систематизируют. Они ведут значительный объем договорной работы для корпуса и благотворительного фонда "Хартия". Сопровождают закупки и проверяют контрагентов. Также MORIS помогает семьям военнослужащих в сложных ситуациях – например, когда боец пропал без вести. Юристы компании представляют бригады корпуса в суде.

"Разница с гражданской работой в том, что в армии, помимо общего законодательства, действует еще и специальное законодательство и нормативная база. Много постановлений, приказов, уставов… Процессы очень сильно зарегулированы, – объясняет Андрей. – В некоторых бригадах у нас более 150 судебных разбирательств. Несколько штатных юристов, которые есть в бригадах, физически не могут справиться с таким объемом работы самостоятельно. А юридическая фирма в спокойном киевском офисе, получив доступ к материалам, может".

Партнерство с опытными юристами также предоставляет военным ранее недоступные инструменты влияния, например, на недобросовестных контрагентов.

"У нас есть некоторые поставщики, которые не выполнили свои обязательства, – рассказывает Андрей. – Мы их показательно наказываем, чтобы другим даже в голову не приходило. Арестовываем счета и взыскиваем деньги, запрещаем выезд за границу, инициируем уголовное преследование. Как говорят на юридическом сленге – "догоняем". Потому что нельзя кидать армию на деньги".

Кроме того, компания продолжает поддерживать "Хартию", финансируя отдельные культурные и социальные проекты.

Готовы к реформированию армии

"На самом деле эта история о ценностях", – говорит старший партнер MORIS Марьян Мартынюк с интонацией человека, которому неловко от сочетания банальности и пафоса.

"Потому что ты просто понимаешь, что твоя страна иначе не выживет. Так разве ты не будешь этого делать? – объясняет он. – В конце концов речь идет о нашем бизнесе, о наших деньгах. И мы так решили".

Расходы на зарплату юристам, привлеченным к сопровождению "Хартии", компания учитывает как инвестиции. Фактически компания сознательно ограничивала свою прибыль, вкладывая деньги и время сотрудников в оборону страны.

"Мы могли бы перевести этих специалистов на другую работу или даже сократить, – говорит Мартынюк. – Слава богу, мы способны зарабатывать на покрытие наших расходов. Причем на таком уровне, чтобы оставаться конкурентоспособными".

Продавать консалтинговые услуги на рынке, имея репутацию помощника армии, не помогает. Но именно благодаря новой миссии компания сохраняет большой коллектив, развивает практику и экспертизу в военном праве.

Глубокая интеграция в оборонный сектор также позволяет MORIS систематизировать знания о недостатках, пробелах и противоречиях в нормативно-правовой базе, регулирующей деятельность армии. Силы обороны нуждаются в реформировании, говорит Романчук, чтобы остановить врага и предотвратить повторение войны в будущем. Если у государства будет запрос, его компания готова предложить свою экспертизу, чтобы сделать украинскую армию сильнее.

"Мы решили фиксировать проблемы, которые усложняют жизнь армии и ведение боевых действий, – объясняет Андрей. – К сожалению, вся нормативная база осталась еще с советских времен. В независимой Украине – в мирное время – ее просто накапливали и не адаптировали к актуальным требованиям. Поэтому здесь у нас очень много работы".

Фото: Владислав Клименко

Что могут сделать другие компании

Многие украинские компании уже изменили или меняют свою корпоративную культуру в соответствии с требованиями военного времени: проводят минуту молчания в девять утра, создают программы поддержки для мобилизованных сотрудников, ветеранов и семей погибших, оказывают финансовую поддержку подразделениям.

В MORIS считают: на четвертом году экзистенциальной войны этого недостаточно. Бизнес может больше. Он может стать частью национального сопротивления.

В компании говорят о трехмерном вовлечении в дело обороны. Первое измерение – профессиональное: юридический консалтинг, сопровождение воинских подразделений. Второе – финансовая поддержка. Третье – личное участие в службе, мобилизация.

"Подход MORIS заключается в том, что в войне нужно участвовать не только деньгами, – объясняет Андрей Романчук. – Если вы своими знаниями и опытом достигли каких-то высот в бизнесе, то, пожалуйста, достигните такого же уровня и в армии. Потому что личное, непосредственное участие крайне важно".

Андрей уверен, что партнерство "Хартии" и MORIS можно брать за образец и масштабировать. В Украине, напоминает он, более сотни качественных юридических компаний. Первая двадцатка рейтинга могла бы взять на сопровождение корпуса, остальные – бригады.

"Не нужно говорить: "Я решил в пятницу полдня уделить внимание социальной поддержке семьи военнослужащего…" На четвертом году полномасштабной войны это уже как песок на зубах скрипит, – говорит Романчук. – Просто возьмите корпуса для качественного сопровождения. И на фронте в определенном секторе станет легче работать, легче пойдет дело с каким-то вооружением, поставками, легче будет избежать недобросовестного контрагента… Работать станет значительно проще".

***

С момента мобилизации Андрея прошел уже год, который пролетел для него очень быстро. О своем решении, говорит Романчук, он не пожалел ни одного дня. В армии юрист получил новый опыт и познакомился с людьми, с которыми вряд ли бы пересекся и подружился в гражданской жизни.

"В определенном возрасте – а мне сейчас 47 – у тебя нет шансов завести новых друзей и получить новые вызовы, ты живешь в своем пузыре, выстраиваешь систему, которая работает, – говорит Романчук. – А здесь я получил много новых знаний, которые невозможно получить никак, кроме как оказаться в этом водовороте событий. А также множество контактов и новых друзей – круг общения расширился в пять раз. Этот драйв 24/7 мне очень нравится и импонирует".

Сейчас Андрей не строит планов на гражданскую жизнь. И не исключает, что останется в армии и после войны.

"Я благодарен своим деловым партнерам, потому что в этом году я вообще не занимался бизнесом, они дали мне возможность отстраниться от него. Ведь нельзя быть немного в бизнесе, а немного – в армии. К тому же я люблю отдаваться делу полностью. Я не уверен, вернусь ли я в бизнес. Всё зависит от того, как будут развиваться события в стране, потому что построение новой украинской армии для нас – это вопрос и развития, и выживания, и экономики, и людей. Я уверен, что и после окончания войны команда "Хартии" – люди, которые строят новую украинскую армию, – сохранится, и я готов продолжать с ней работать".