Рік тому керівний партнер і один із засновників юридичної компанії MORIS, яка входить у топ-5 юридичних компаній, що вплинули на розвиток ринку, Андрій Романчук мобілізувався до 13 бригади НГУ "Хартія". Зараз Андрій очолює організаційно-правову роботу в корпусі, а MORIS стала першою компанією в Україні, що взяла на юридичний супровід pro bono корпус Сил оборони. Завдання від "Хартії" займають половину робочого часу співробітників MORIS.

Як влаштована взаємодія компанії з "Хартією" і чому мобілізація – найкращий спосіб заглибитись у юридичні справи бойового підрозділу – у матеріалі LIGA.net.