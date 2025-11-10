Кто сломал карьерную лестницу или как поколение Z меняет управленческую модель компаний
И снова – зумеры. Они сломали не только карьерную лестницу – они вынули несколько ступенек и подпилили ножки всей управленческой пирамиды.
Поколение, рожденное между 1997 и 2012 годами, давно и громко заявляет о себе во всех сферах – от бизнеса и экономики до ток-шоу и театральной сцены.
Мы уже успели пройти весь эмоциональный цикл относительно зумеров:
принятие этого поколения,
восхищение их смелостью отстаивать собственные границы,
раздражение их дерзостью позволить себе НЕ жить работой,
и тайная зависть к их умению игнорировать правила, которые мы так старательно создавали и по которым живем.
Зумеры отказались от перфекционизма, начали пропагандировать комфорт превыше всего, поменяли местами в приоритетах личную жизнь и работу и не желают слушать советы предшественников.
И именно представители этого поколения посягнули на карьерную лестницу и серьезно раскачивают классическую управленческую пирамиду.
Миллениалы, которые только научились жить в своей корпоративной игре "как стать руководителем к 35", сегодня с удивлением наблюдают, как зумеры сносят доску вместе с фигурами.
