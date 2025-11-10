Довіра й автономія зараз стають новою валютою лояльності. Зумери не хочуть працювати під кимось. Вони хочуть працювати з кимось

І знову – зумери. Вони зламали не лише кар’єрну драбину – вони вийняли кілька сходинок і підпиляли ніжки цілої управлінської піраміди.

Покоління, народжене між 1997 і 2012 роками, вже давно й голосно заявляє про себе у всіх площинах – від бізнесу та економіки до токшоу і театральної сцени.

Ми вже встигли пройти весь емоційний цикл щодо зумерів:

- прийняття цього покоління

- захоплення їхньою сміливістю відстоювати власні кордони

- роздратування їх зухвалістю дозволити собі НЕ жити роботою,

- і потай – заздрість через їх вміння ігнорувати правила, які так старанно створювали і за якими живемо ми.

Зумери відмовились від перфекціонізму, почали пропагувати комфорт понад усе, поміняли місцями в пріоритетності особисте життя і роботу та не бажають слухати поради попередників.

І саме представники цього покоління зазіхнули на кар’єрну драбину й добряче розхитують класичну управлінську піраміду.

Міленіали, які щойно навчилися жити у своїй корпоративній грі "як стати керівником до 35", сьогодні з подивом спостерігають, як зумери зносять дошку разом із фігурами.

