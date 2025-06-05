Під час війни керівникам і власникам українського бізнесу щодня доводиться ухвалювати рішення в умовах економічної нестабільності, обмеженого прогнозування та емоційного навантаження. Це не короткострокова криза, а стійкий контекст, який формує нові вимоги до лідерства. Лідерська ефективність у такому середовищі потребує нових підходів і переосмислення управлінських пріоритетів.

За результатами дослідження Gradus Research, рівень стресу в українців тримається на позначці близько 90%. Тому підтримка особистого ресурсу стала частиною управлінської відповідальності, бо фізичний і психоемоційний стан лідера безпосередньо впливає на якість рішень, динаміку реакцій і атмосферу в команді.

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Як зберігати енергію, коли обставини, на які ти не можеш вплинути, постійно змінюються, а ризиків стає більше? Як підтримувати себе, щоб залишатися опорою для інших? Відповіді на ці запитання — у щоденних рішеннях, стані усвідомленості та практиках, які допомагають зберігати концентрацію, стійкість і внутрішній спокій.

Управління власним станом як частина управлінської функції

Збереження ефективності неможливе без регулярної роботи з власним психоемоційним станом. Мій стан як керівниці напряму впливає на якість рішень, темп реакцій і атмосферу в команді. У виснаженні зростає ймовірність помилок, втрати фокуса, тривожності.