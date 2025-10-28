Колонка была опубликована на ERR.ee, перевод с ведома и разрешения издания





13-летняя Юлия сидела с мамой на кухне, когда узнала, что её отец погиб на фронте. "Мы долго плакали. Я не верила. Думала, это ошибка".

Отец Юлии погиб в апреле 2025 года, но только через четыре месяца девочка, которая живет в Коростышеве, получила возможность поговорить с психологом о потере отца в летнем лагере по психическому здоровью.

К сожалению, история Юлии не уникальна. На третьем году войны в Украине жизнь миллионов людей навсегда изменилась, но до многих помощь не доходит. Постоянные воздушные налёты, разрушенные дома и потеря близких стали частью повседневной жизни и ещё больше усугубятся перед зимой.

Физические разрушения легко увидеть, но в тени остаётся одно тяжёлое последствие – углубляющийся кризис психического здоровья, который будет влиять на Украину десятилетиями.

Этот кризис требует быстрых, инновационных и эффективных решений. Одним из таких является созданная в Эстонии веб-платформа для услуг психического здоровья, благодаря которой за пару лет помощь получили уже тысячи украинцев.

Война оставила в Украине катастрофический след. Почти 14 000 мирных жителей погибли, 3,7 млн человек стали внутренне перемещенными лицами, а 6,9 млн выехали за границу. Более 12 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи.

Помимо проблемы выживания население страны сталкивается с углубляющимися экономическими трудностями. Около трети людей потеряли работу, а 78% столкнулись со снижением доходов. Ко всему прочему, только в 2022 году потребительские цены в Украине выросли на 20% по сравнению с предыдущим годом.

Такие условия напрямую влияют на выбор людей и их психическое здоровье. Почти половина жителей Украины теперь избегает строить долгосрочные планы.

Когда исчезают чувство безопасности и стабильность – базовые потребности человека – сохранить эмоциональное равновесие крайне сложно.

Вся страна живёт в условиях постоянной неопределённости и ощущения угрозы, что сделало проблемы психического здоровья широко распространённым явлением.

Особенно тяжёлая ситуация, конечно, в непосредственной зоне боевых действий. Исследование, проведённое в 2024 году, показало, что на территориях с обширными бомбардировками и военными разрушениями у людей значительно чаще возникают суицидальные мысли и чувство беспомощности.

У детей последствия ещё тяжелее. Например, зафиксированы экстремальные случаи, когда у детей, живущих в прифронтовом Харькове, поседели волосы, что связывают с экстремальным стрессом.

Всё это подтверждает статистика психического здоровья в Украине, которая вызывает крайнюю обеспокоенность. Почти 9,6 млн украинцев находятся под угрозой или уже живут с каким-либо психическим расстройством. По данным OCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Управления ООН по координации гуманитарных вопросов. – Ред.), 53% жителей испытывают тревогу, 38% – депрессию и 42% – стресс.

54% украинцев страдают от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), 21% – от тяжёлой тревоги, и 18% имеют высокий уровень стресса. По данным ЮНЕСКО, у 26% подростков диагностирован ПТСР, а 75% школьников пережили сильный стресс.

За этими цифрами стоят реальные люди – в том числе 13-летняя Юлия и её мама – которые ежедневно страдают и ждут необходимой поддержки.

Поскольку проблемы психического здоровья в Украине широко распространены, доступность профессиональной помощи жизненно важна, но, к сожалению, недостаточна.

Система психического здоровья Украины страдает от хронической нехватки финансирования, дефицита кадров и неравномерной доступности услуг. Хотя потребность в помощи из-за войны выросла до масштабов пандемии, специалистов хватает далеко не всем, кто нуждается в поддержке.

Проблемы усугубляются унаследованным с советских времён недоверием, поскольку тогда психиатрическая помощь использовалась как инструмент репрессий. Это оставило глубокий след в готовности людей обращаться за помощью.

Согласно исследованию 2021 года, 75% украинцев считают психиатрические больницы скорее карательными, чем лечебными учреждениями, что затрудняет обращение за психологической поддержкой. Более 80% украинцев никогда не обращались к психологу или психотерапевту, хотя как минимум треть в последние месяцы испытывала раздражительность, нарушения сна, плохое настроение, напряжение и тревогу. Чаще всего получению помощи мешают высокая стоимость и ограниченная доступность услуг, касающихся психического здоровья.

Также прямые военные действия значительно ограничили доступность помощи. ВОЗ задокументировала более 2254 нападений на учреждения здравоохранения, включая психиатрические больницы и клиники. Многие специалисты покинули страну или переместились, из-за чего оставшиеся сотрудники перегружены.

В то же время дефицит специалистов невозможно быстро восполнить. Психология и психиатрия – это специальности, требующие многолетней подготовки и практики. Это означает, что восстановление квалифицированных кадров займёт годы даже после окончания войны.

Были и позитивные инициативы. Например, программа первой леди Елены Зеленской "Как ты?" повысила видимость темы психического здоровья и снизила стигму. Однако нехватка ресурсов и специалистов, особенно в сельской местности и в районах, пострадавших от войны, остаётся большой проблемой.

В такой ситуации необходимы решения, позволяющие оказывать быструю, ресурсосберегающую и профессиональную помощь независимо от местоположения человека. Одно из таких решений – разработанная в Эстонии цифровая платформа диагностики и лечения DocuMental. С 2023 года Mondo и DocuMental Care Clinic адаптировали соответствующую систему для Украины, позволяя местным психологам и психиатрам проводить онлайн-консультации для пациентов по всей Украине.

Алгоритмы платформы поддерживают специалистов в диагностике и составлении планов лечения в соответствии с международными стандартами. Сервис предлагает ценную поддержку, когда система психического здоровья Украины перегружена войной, и каждый диагноз и план лечения в противном случае требовали бы значительно больше рабочего времени специалиста. Платформа основана на рамке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по психическому здоровью и была разработана в тесном сотрудничестве с Европейским институтом инноваций и технологий (EIT Health), Estonian Connected Health и TalTech.

К настоящему времени при поддержке платформы, финансировании Центра развития сотрудничества Эстонии (ESTDEV) и Министерства иностранных дел, а также при поддержке эстонских доноров было предоставлено более 8000 бесплатных консультаций по психическому здоровью по всей Украине. Преимущество цифрового решения заключается в его масштабируемости. В будущем через платформу могут получить поддержку десятки тысяч жителей Украины, включая людей в регионах, где другая помощь недоступна.

Забота о психическом здоровье населения страны во время войны не должна быть второстепенным вопросом. Это напрямую связано со способностью всего народа выстоять, работать, служить стране или учиться.

Первая леди Украины Елена Зеленская подчеркивает, что устойчивое общество – это психически здоровое общество. Если люди способны сохранять внутреннее равновесие и заботиться о своих семьях и сообществах, можно пережить самые тяжёлые времена.

Если мы не обратим внимания на эти вопросы сейчас и не поможем людям справиться с проблемами психического здоровья, если они останутся без помощи, в какой-то момент нам придётся говорить о гораздо более серьёзных диагнозах и сопутствующих им общественных проблемах. Сектор гуманитарной помощи видел это в различных прошлых кризисах, и эти последствия влияют на общества ещё десятилетия.

В смягчении кризиса психического здоровья мы должны быть столь же решительными и быстрыми, как и в физическом восстановлении страны. Решения для предоставления качественной помощи существуют, но их широкое внедрение зависит от политической воли и поддержки доноров.

Если мы хотим, чтобы будущее Украины было светлым, мы должны инвестировать как в видимое, так и в невидимое и вкладывать средства в психическое здоровье людей.

