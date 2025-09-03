Соціальна відповідальність стала маркером адекватності бізнесу. Йдеться не лише про репутацію, а про справжній вплив

Трансформація очікувань суспільства

На початку повномасштабного вторгнення очікування українців від бізнесу докорінно змінилися. Споживачі стали вимогливішими. Згідно з опитуванням Kantar (серпень-листопад 2022-го), 72% респондентів вважають, що бренди мають рекламувати товари навіть під час війни, а 81% — що вони повинні залишатися активними. Понад половина (53%) віддає перевагу саме вітчизняним маркам.

Читайте також Гра на випередження: чотири інсайти для зростання бізнесу у 2025 році

Такі результати перегукуються з даними Gradus (березень 2024-го): на третьому році повномасштабної війни 74% споживачів свідомо купували продукцію українських виробників, а 62% зізналися, що особливо прискіпливо аналізують бренди перед придбанням товару. До ключових чинників вибору зараховують підтримку ЗСУ, зв’язки з державою-агресором, волонтерство, чітку політичну позицію, мову комунікації, допомогу дітям, тваринам, а також підтримку проєктів у сфері екології, освіти, розвитку молоді.

Це очевидний сигнал українському бізнесу: замало бути просто корисним – важливо брати участь у змінотворчих процесах і відповідати на суспільні запити в режимі "тут і зараз".

Зрештою, запит людей до бізнесу проявляється не лише в довгострокових трендах, а й у період гострих подій. Наприклад, під час масових протестів на підтримку відновлення незалежності НАБУ та САП суспільство виправдано очікувало на дії, заяви й реакції великих компаній.

Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net