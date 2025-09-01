Після зустрічі президента США Дональда Трампа із російським диктатором на Алясці Європа говорить про підтримку України по-новому.

Тепер ідеться не лише про поточну військову підтримку, а й про створення надійної архітектури, яка унеможливить повторення російської агресії в майбутньому.

"Чоботи на землі – це єдина гарантія, яка спрацює. Вона чітко покаже: будь-який напад на Україну – це напад на громадян країн, що беруть участь у цьому", – каже LIGA.net член Європейського парламенту від німецької партії Союз 90/Зелені Сергій Лагодинський.

Щоб реалізувати цю гарантію, Україні не обов'язково потрібне повноправне членство в НАТО. Є альтернативні й проміжні рішення, які також можуть бути ефективними, переконані співрозмовники LIGA.net.

З цього тексту ви дізнаєтесь:

як Стаття 42.7 ЄС може стати альтернативою Статті 5 НАТО;

чи готові західні союзники розміщувати війська на території України та з яким мандатом;

що таке "стратегія дикобраза" і як вона може захистити українське небо.