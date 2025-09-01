Последние две недели европейские союзники начали по-новому обсуждать вопросы гарантий безопасности для Украины. Речь идет не только о текущей военной поддержке, но и о создании надежной архитектуры, которая сделает невозможным повторение российской агрессии в будущем.

"Сапоги на земле – это единственная гарантия, которая сработает. Она четко покажет: любое нападение на Украину – это также нападение на граждан стран, участвующих в этом", – говорит LIGA.net член Европейского парламента от немецкой партии Союз 90/Зеленые Сергей Лагодинский.

Хотя полноправное членство в НАТО рассматривается многими как конечная цель и самый надежный вариант, политические реалии заставляют искать альтернативные или промежуточные решения. Центральным элементом этих дискуссий стала концепция гарантий безопасности, подобных пятой Статье Альянса, но предоставленных на основе двусторонних соглашений или в рамках "коалиции желающих".

Из этого текста вы узнаете:

как вступление Украины в ЕС и Статья 42.7 могут стать основой для коллективной обороны;

готовы ли западные союзники размещать войска на территории Украины и с каким мандатом;

что такое "стратегия дикобраза" и как она может защитить украинское небо.