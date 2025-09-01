Сапоги солдат НАТО и аналог Статьи 5: о каких гарантиях безопасности говорят в Европе
Последние две недели европейские союзники начали по-новому обсуждать вопросы гарантий безопасности для Украины. Речь идет не только о текущей военной поддержке, но и о создании надежной архитектуры, которая сделает невозможным повторение российской агрессии в будущем.
"Сапоги на земле – это единственная гарантия, которая сработает. Она четко покажет: любое нападение на Украину – это также нападение на граждан стран, участвующих в этом", – говорит LIGA.net член Европейского парламента от немецкой партии Союз 90/Зеленые Сергей Лагодинский.
Хотя полноправное членство в НАТО рассматривается многими как конечная цель и самый надежный вариант, политические реалии заставляют искать альтернативные или промежуточные решения. Центральным элементом этих дискуссий стала концепция гарантий безопасности, подобных пятой Статье Альянса, но предоставленных на основе двусторонних соглашений или в рамках "коалиции желающих".
