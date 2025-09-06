Від початку повномасштабного вторгнення Європа надала підтримку Україні приблизно на $150 млрд, каже LIGA.net шведський дипломат Фредрік Льойдквіст.

Може звучати, ніби це багато грошей, але це не так. "Порівняйте цю суму з постковідними субсидіями, які ЄС зміг мобілізувати після COVID на суму $800 млрд, – пропонує він. – Тож це не питання ресурсів, вони є. Це просто питання розстановки пріоритетів і політичної рішучості, а для цього потрібно мати розуміння".

Льойдквіст – один з тих дипломатів, хто дотичний до розбудови європейської системи безпеки. Він був послом Швеції в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) та став першим послом і спеціальним посланником Швеції з протидії гібридним загрозам. Зараз він очолює Стокгольмський центр східноєвропейських досліджень (SCEEUS) при Шведському інституті міжнародних відносин.

Дипломат каже: ЄС пропустив момент, коли потрібно було зреагувати на російську загрозу. Тож тепер життєво важливо всіма силами не дати Кремлю насолодитись плодами своєї агресії. Але цьому заважає втома і ностальгія європейців.

Із цього тексту ви дізнаєтесь:

чому без поразки в Україні росіяни не зміняться;

від чого насправді втомились європейці (спойлер – ні, це не Україна);

чому, попри безліч тривожних тенденцій, вектор підтримки все ж позитивний.